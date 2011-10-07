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Die Summe meiner einzelnen Teile

Сумма всех моих частей, 2011

2011 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Цифры – это единственное, чему доверяет Мартин. Совсем недавно он был гениальным математиком, делал карьеру в хорошей фирме, отлично зарабатывал, у него была подруга. В общем, вел нормальную жизнь. Работал на износ, пока однажды силы не иссякли, и мир не распался на тысячу отдельных частей. Выйдя из психиатрической лечебницы, он остается без работы, забирает вещи от подруги и решает уединиться. Мартину кажется, что за ним следят, и ему все труднее обуздать окружающий мир с помощью своих цифр. На краю города он встречает загадочного мальчика, который говорит только по-русски. Вместе они отправляются в лес и начинают там новую жизнь вдали от мирской суеты. Строят хижину и становятся друзьями. Они бродят по лесам и по долам и наблюдают мир дикой природы. Но останется ли Мартин здесь надолго?

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 7 октября 2011
Возраст 16+
Режиссер
Ханс Вайнгартнер
Ханс Вайнгартнер
В ролях
Питер Шнайдер
Хенрике фон Куик
Андреас Леупольд
Тимур Массольд
Элеонора Вайсгербер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сумма всех моих частей 1 постер
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Сумма всех моих частей
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