Сумма всех моих частей, 2011

Цифры – это единственное, чему доверяет Мартин. Совсем недавно он был гениальным математиком, делал карьеру в хорошей фирме, отлично зарабатывал, у него была подруга. В общем, вел нормальную жизнь. Работал на износ, пока однажды силы не иссякли, и мир не распался на тысячу отдельных частей. Выйдя из психиатрической лечебницы, он остается без работы, забирает вещи от подруги и решает уединиться. Мартину кажется, что за ним следят, и ему все труднее обуздать окружающий мир с помощью своих цифр. На краю города он встречает загадочного мальчика, который говорит только по-русски. Вместе они отправляются в лес и начинают там новую жизнь вдали от мирской суеты. Строят хижину и становятся друзьями. Они бродят по лесам и по долам и наблюдают мир дикой природы. Но останется ли Мартин здесь надолго?