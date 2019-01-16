«Романтики 303»: Рецензия Киноафиши

Ксения Реутова нашла настоящую романтику в молодежном идеализме

В оригинале фильм Ханса Вайнгартнера называется просто «303». Цифра означает серийный номер автомобильной модели: главные герои картины путешествуют на стареньком кемпере марки Mercedes – настоящем «доме на колесах», оснащенном кухонной плитой и кроватями. Юле (Мала Эмде), студентка биофака, получила машину в наследство от брата. Она собирается проехать на ней через всю Европу. В Португалии ее ждет бойфренд Алекс, которому девушка должна сообщить важную новость.

На заправке Юле встречает Яна (Антон Шпикер), своего ровесника и будущего политолога. Ему нужно в Испанию – повидаться с биологическим отцом, которого он никогда не видел. Юле соглашается взять попутчика, но только до Кельна. По дороге студенты найдут общий язык и уже не смогут расстаться. Во время длинной поездки они успеют обсудить неандертальцев и кроманьонцев, конкуренцию и кооперацию, моногамию и полигамию, социализм и капитализм. Анализируя историю человечества и окружающую действительность, герои будут все чаще заглядываться друг на друга: если им так интересно вместе, то, может, это и есть любовь?

Российские прокатчики добавили в заглавие слово «романтики» - и оно здесь вполне уместно. Во-первых, это действительно романтическое кино, идеальный выбор для свидания (если, конечно, вы ходите в кинотеатр не просто для того, чтобы поесть попкорн). Во-вторых, оно отсылает к немецкому романтизму как к художественному направлению. Это только кажется, что его идеи остались в XIX веке. Дай волю немецкоязычному автору, и он тут же отправит своих персонажей врачевать истерзанные размышлениями, мятущиеся души на природу, в лесную чащу или на морской берег - туда, где дух сливается с материей.

Герои Вайнгартнера проезжают мимо больших городов, останавливаясь в горах или на пляже. Мобильные телефоны используют строго для звонков – в их мире как будто нет социальных сетей и мессенджеров. Даже маршрут они весело расчерчивают по бумажной карте вместо Google Maps. Эта вопиющая старомодность временами кажется нарочитой, но без нее не работает магия: режиссер препарирует зарождение влюбленности, и по его плану «он» и «она» не должны отвлекаться на посторонние вещи.

Магический трюк постановщик позаимствовал у старшего коллеги, американца Ричарда Линклейтера. В начале карьеры Вайнгартнер, уроженец Австрии, успел поработать ассистентом на съемках его великого фильма «Перед рассветом», где персонажи Итана Хоука и Жюли Дельпи, случайные соседи по вагону, вместе сходили с поезда в Вене и до рассвета гуляли по городу, беседуя о жизни, смерти и любви. На протяжении двадцати лет Вайнгартнер мечтал сделать что-то подобное на немецком материале. Писал длинные диалоги, безуспешно искал актеров, в устах которых гигантские куски текста звучали бы органично, сдавался, хандрил и потом снова возвращался к брошенному сценарию.

Результат определенно стоил потраченных усилий. От Линклейтера здесь унаследовано главное – ощущение невероятной легкости происходящего в кадре. Кажется, будто молодые актеры импровизируют на ходу, а не воспроизводят тщательно отрепетированные сцены. И хотя Мале Эмде и Антону Шпикеру все же далеко до гениальных в своей естественности Дельпи и Хоука, работа ими проделана огромная.

Однако дальше сравнивать два фильма бесполезно. У Линклейтера в лице героев Европа встречала Америку, а обмен репликами носил характер интеллектуальной игры, бравурного дурачества. Вайнгартнер, серьезный в каждой строчке, выясняет отношения с европейской культурой, с идеей Европы в целом. Тут слышны отголоски французской «новой волны», тут чувствуется мощная идеологическая заряженность: автор, человек левых взглядов, явно отождествляет себя не с показным циником Яном, ратующим за конкуренцию, а с Юле – идеалисткой, которая верит во взаимную поддержку, кооперацию и пользу нежных прикосновений.

Мир, по Вайнгартнеру, спасет не красота, а именно такой вот страстный молодежный идеализм левого толка. Те же принципы исповедовали персонажи его самого известного фильма «Воспитатели» - юные революционеры, которые вламывались в дома к богачам, чтобы соорудить из их дорогой мебели арт-инсталляцию и таким образом призвать хозяев к осознанной жизни. По тем же принципам выстраивалась современная безвизовая Европа: «303», в котором герои свободно мчат по дорогам без таможенных и полицейских проверок, звучит как гимн открытым границам и смешению культур. Настоящая любовь рождается там, где страсть, осознанность и кооперация сходятся воедино. Вот это – романтика, а все остальное – подделка.

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