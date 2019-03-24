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Стертая личность Стертая личность
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Boy Erased Стертая личность 2018 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Стертая личность»

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Наша рецензия

Вторая режиссёрская работа актёра Джоэла Эдгертона построена как каскад флэшбэков, постепенно раскрывающих все аспекты поворотного события в жизни главного героя, сыгранного Лукасом Хеджесом — это почти традиционное кино, умело извлекающее из зрителя нужные эмоции; но несколько эпизодов в коррекционном учреждении ненадолго превращают мелодраму в сновидческую антиутопию, в триллер —  отчасти из-за присутствия на экране параноидального персонажа Ксавье Долана, переходящего…

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korney_33 24 марта 2019, 21:06
Оценка
Деточка, я родился в стране в которой этот неосознанный выбор оценивался от 2-х до 5 лет. Зато детей в школе учили, что неосознанный в данном случае пишется слитно...
Есть еще неосознанное влечение к детям, овечкам и пр. Об этом тоже надо кино снимать?

Ну и по поводу русского быдла - в Махачкале, насколько мне известно фильма в прокате нет. И в Грозном тоже. Там это насаживать бесполезно. А вот нас, увы, этим травят.
24 марта 2019, 21:06 Ответить
@eleonorkanini 25 марта 2019, 09:01
Фильм не вмдела , но так вышло , что человек может любить человека своего пола . Принять это действительно не просто, особенно нам , в России. Зачем смешивать однополую любовь и , то, что описано в предыдущем отзыве ? И за что ненавидеть человека ? Отрицание - это страх . То , что где то об этом не говорят и отрицают, еще не значит , что этого нет .
25 марта 2019, 09:01 Ответить
Евгений Стешенко 28 марта 2019, 00:53
Оценка
Фильм невероятно скучный. Не рекомендую.
28 марта 2019, 00:53 Ответить
ggajdukova 31 марта 2019, 15:03
Оценка
Фильм очень понравился. Раскрывается тема истинной духовности человека. Великолепный актерский состав. Вообщем, наивысшая оценка за эту работу!
31 марта 2019, 15:03 Ответить
Виктор Таров 6 апреля 2019, 16:10
Оценка
Не для России фильм, скорее для Гейропы
6 апреля 2019, 16:10 Ответить
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