Вторая режиссёрская работа актёра Джоэла Эдгертона построена как каскад флэшбэков, постепенно раскрывающих все аспекты поворотного события в жизни главного героя, сыгранного Лукасом Хеджесом — это почти традиционное кино, умело извлекающее из зрителя нужные эмоции; но несколько эпизодов в коррекционном учреждении ненадолго превращают мелодраму в сновидческую антиутопию, в триллер — отчасти из-за присутствия на экране параноидального персонажа Ксавье Долана, переходящего…
Есть еще неосознанное влечение к детям, овечкам и пр. Об этом тоже надо кино снимать?
Ну и по поводу русского быдла - в Махачкале, насколько мне известно фильма в прокате нет. И в Грозном тоже. Там это насаживать бесполезно. А вот нас, увы, этим травят.
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