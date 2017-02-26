Вояджер: дальше планет, 2017

Оба аппарата несут на себе золотые диски с посланием инопланетянам — на случай неожиданной встречи. Какую информацию выбрали земляне 1977 года, чтобы отправить возможным соседям по Вселенной? 40 лет назад с разницей в 15 дней были запущены два космических аппарата — «Вояджер-1» и «Вояджер-2». С тех пор жизнь на Земле изменилась до неузнаваемости, а «Вояджеры» продолжают лететь и передавать на родную планету данные своих научных наблюдений. «Вояджер-1» — самый удаленный от нас (аж на 20 миллиардов километров) рукотворный объект и один из самых успешных научных проектов человечества — давно заслужил монументальный байопик. Им стал «Самый далекий», двухчасовое путешествие по маршруту «Вояджеров» — к Юпитеру, Сатурну, Урану, Нептуну и дальше, к границам Солнечной системы. Оба аппарата несут на себе золотые диски с посланием инопланетянам — на случай, если «Вояджерам» вдруг придется столкнуться с ними на своем пути. Рассказ о сделанных миссией открытиях в фильме перемежается историей создания диска-послания — какую именно информацию выбрали земляне 1977 года, чтобы отправить возможным соседям по Вселенной? Проект «Вояджер» выглядит удивительно романтичным сегодня, в 2017 году, когда человечество сильнее, чем когда-либо, сосредоточено на самом себе. Меж тем за то время, пока вы читали этот абзац, «Вояджер-1» успел пролететь еще 500 километров — в неизведанное.