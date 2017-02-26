Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вояджер: дальше планет
Киноафиша Фильмы Вояджер: дальше планет
The Farthest

Вояджер: дальше планет, 2017

2017 / Ирландия
8.1 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Оба аппарата несут на себе золотые диски с посланием инопланетянам — на случай неожиданной встречи. Какую информацию выбрали земляне 1977 года, чтобы отправить возможным соседям по Вселенной? 40 лет назад с разницей в 15 дней были запущены два космических аппарата — «Вояджер-1» и «Вояджер-2». С тех пор жизнь на Земле изменилась до неузнаваемости, а «Вояджеры» продолжают лететь и передавать на родную планету данные своих научных наблюдений. «Вояджер-1» — самый удаленный от нас (аж на 20 миллиардов километров) рукотворный объект и один из самых успешных научных проектов человечества — давно заслужил монументальный байопик. Им стал «Самый далекий», двухчасовое путешествие по маршруту «Вояджеров» — к Юпитеру, Сатурну, Урану, Нептуну и дальше, к границам Солнечной системы. Оба аппарата несут на себе золотые диски с посланием инопланетянам — на случай, если «Вояджерам» вдруг придется столкнуться с ними на своем пути. Рассказ о сделанных миссией открытиях в фильме перемежается историей создания диска-послания — какую именно информацию выбрали земляне 1977 года, чтобы отправить возможным соседям по Вселенной? Проект «Вояджер» выглядит удивительно романтичным сегодня, в 2017 году, когда человечество сильнее, чем когда-либо, сосредоточено на самом себе. Меж тем за то время, пока вы читали этот абзац, «Вояджер-1» успел пролететь еще 500 километров — в неизведанное.

8.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2017
Премьера в мире 26 февраля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Эмер Рейнолдс
В ролях
Эмер Рейнолдс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вояджер: дальше планет 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши