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The Capote Tapes

Говорит Трумен Капоте, 2019

2019 / США / Великобритания
6.5 Оцените
11 голосов
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О фильме

Хроника великого литературного провала на фоне светского Нью-Йорка. Роман «Услышанные молитвы» обещал стать вершиной карьеры Трумена Капоте — сага о высшем свете Америки из-под пера писателя, вращавшегося в кругу самых богатых и утонченных женщин Нью-Йорка, которых он звал своими «лебедушками». После многих лет разговоров о почти законченной книге Капоте опубликовал лишь пару глав — и грянул скандал: слишком многие обнаружили в персонажах неприятное сходство с собой. Он был изгнан из светского общества, ударился в саморазрушение и умер, оставив мир гадать, существовал ли роман на самом деле или дело так и не продвинулось дальше нескольких десятков страниц. В основу фильма о закате звезды американской литературы легли недавно всплывшие записи интервью журналиста Джорджа Плимптона с друзьями и знакомыми писателя, среди которых и те самые «лебедушки» (больше похожие на обиженных гадюк). Но здесь много и Трумена Капоте собственной персоной — коротышки с тонким голосом и огромным запасом сарказма. Он ведет жизнь из грез Холли Голайтли: дамы в жемчугах, вылазки на яхте в Италию, устроенная им вечеринка века — черно-белый бал в нью-йоркском отеле, где бриллиантов было больше, чем в витрине «Тиффани». Он погружается в андеграунд и распад: позирует с Энди Уорхолом и Миком Джаггером, отплясывает на танцполе «Студии 54» и запивает валиум водкой. Этой блестящей — в буквальном смысле — фактуры с запасом хватило бы на зрелищный док, но режиссер Эбс Берноу заглядывает глубже — в щемящую историю о жажде принятия и одиночестве. Историю Капоте-ребенка, брошенного матерью на родственников в алабамской глуши (и позже пережившего ее самоубийство). Историю Капоте-мужчины, с вызовом подававшего свою комичную внешность и свою гомосексуальность в консервативной в ту пору Америке. Историю, которая в итоге привела его к краху, но без которой не родились бы его ранние и самые нежные книги. Ксения Самарина

6.5 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 29 января 2021
Премьера в мире 7 сентября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Эбс Берноу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Говорит Трумен Капоте 2 постера
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