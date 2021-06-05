Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лоран Гарнье: Электрошок
Киноафиша Фильмы Лоран Гарнье: Электрошок
Laurent Garnier: Off the Record

Лоран Гарнье: Электрошок, 2021

2021 / Великобритания
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Взгляд на историю танцевального движения с точки зрения крестного отца хауса, автора культовой книги «Электрошок», первого и единственного героя танцполов, удостоенного высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Из манчестерского клуба Haçienda конца 1980-х через берлинский «Парад любви» и детройтские вечеринки к рейву у тбилисского парламента в мае 2018 года. Лоран Гарнье и его друзья и коллеги — Карл Кокс, Джефф Миллз, Деррик Мэй, The Black Madonna (теперь известная как The Blessed Madonna) и Пегги Гу — ведут зрителя через три десятилетия революции в культуре и обществе, на которую их музыка вдохновила и продолжает вдохновлять молодых людей в самых разных уголках планеты.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 5 июня 2021
Режиссер
Габен Ривуар
В ролях
Лорен Гарнье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лоран Гарнье: Электрошок 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Приложение киноафиши