Лоран Гарнье: Электрошок, 2021

Взгляд на историю танцевального движения с точки зрения крестного отца хауса, автора культовой книги «Электрошок», первого и единственного героя танцполов, удостоенного высшей награды Франции — ордена Почетного легиона. Из манчестерского клуба Haçienda конца 1980-х через берлинский «Парад любви» и детройтские вечеринки к рейву у тбилисского парламента в мае 2018 года. Лоран Гарнье и его друзья и коллеги — Карл Кокс, Джефф Миллз, Деррик Мэй, The Black Madonna (теперь известная как The Blessed Madonna) и Пегги Гу — ведут зрителя через три десятилетия революции в культуре и обществе, на которую их музыка вдохновила и продолжает вдохновлять молодых людей в самых разных уголках планеты.