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Дух Баухауса
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Vom Bauen der Zukunft — 100 Jahre Bauhaus

Дух Баухауса, 2018

2018 / Германия
6.8 Оцените
11 голосов
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О фильме

Снять кино про Баухаус сегодня не самая простая задача. С одной стороны, здесь уже трудно сказать что-то новое, с другой — сложно не поддаться новой волне политической критики школы: на первом плане в ней были мужчины (но в этой ленте, кстати, много внимания уделено женщинам), а идеи построения светлого будущего быстро вытеснил чистый дизайн. Фильм, созданный как часть мультимедийного проекта к 100-летию Баухауса, не избежал экскурсов в историю: вот архивные кадры из жизни школы в Дессау — студенты гуляют по зданию, смеются, устраивают вечеринки, играют в футбол на крыше, вот рассказ о том, как они изучали материал и линию, а Кандинский и Клее объясняли им принципы цвета. И в то же время это больше, чем документальная лента про Баухаус — ее справедливо назвать быстрой инъекцией сути современной культуры. Как создать доступное жилье. Чему мы можем научиться у фавел. Что общего у геометрии и танца. Под колумбийский рэп через истории преподавателей школы, чье наследие оказалось в самом сердце устройства современного мира (и повлияло на самых неожиданных персонажей — например, Кейджа с Раушенбергом), разворачивается серьезный разговор о будущем городов и сообществ. Из жемчужин картины особого внимания заслуживает репортаж из революционной стокгольмской школы без единого кабинета, кадры из кино-инструкции Вальтера Гропиуса о новом быте с участием его жены, а также разговор с двумя выпускницами американской реинкарнации Баухауса о том, каким невероятным вещам их там учили.

6.8 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 8 апреля 2019
Премьера в мире 26 апреля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Нильс Болбринкер
В ролях
Торстен Блюме
Росан Бош
Альфредо Бриллембург
Жан-Марк Дрют
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дух Баухауса 3 постера
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