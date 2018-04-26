Дух Баухауса, 2018

Снять кино про Баухаус сегодня не самая простая задача. С одной стороны, здесь уже трудно сказать что-то новое, с другой — сложно не поддаться новой волне политической критики школы: на первом плане в ней были мужчины (но в этой ленте, кстати, много внимания уделено женщинам), а идеи построения светлого будущего быстро вытеснил чистый дизайн. Фильм, созданный как часть мультимедийного проекта к 100-летию Баухауса, не избежал экскурсов в историю: вот архивные кадры из жизни школы в Дессау — студенты гуляют по зданию, смеются, устраивают вечеринки, играют в футбол на крыше, вот рассказ о том, как они изучали материал и линию, а Кандинский и Клее объясняли им принципы цвета. И в то же время это больше, чем документальная лента про Баухаус — ее справедливо назвать быстрой инъекцией сути современной культуры. Как создать доступное жилье. Чему мы можем научиться у фавел. Что общего у геометрии и танца. Под колумбийский рэп через истории преподавателей школы, чье наследие оказалось в самом сердце устройства современного мира (и повлияло на самых неожиданных персонажей — например, Кейджа с Раушенбергом), разворачивается серьезный разговор о будущем городов и сообществ. Из жемчужин картины особого внимания заслуживает репортаж из революционной стокгольмской школы без единого кабинета, кадры из кино-инструкции Вальтера Гропиуса о новом быте с участием его жены, а также разговор с двумя выпускницами американской реинкарнации Баухауса о том, каким невероятным вещам их там учили.