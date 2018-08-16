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Киноафиша Рецензии «My Generation»: Рецензия Киноафиши

«My Generation»: Рецензия Киноафиши

16 августа 2018 00:00
«My Generation»: Рецензия Киноафиши
Старые добрые времена

Взрослые часто говорят: «Вот раньше было время…» и начинают перечислять, что в их молодости было такого особенного вокруг, что делало то самое время особенным. Мы, конечно, снисходительно над ними посмеиваемся, киваем… Но что, если и вправду была одна такая эпоха, про которую кто бы ни говорил, всегда получается с придыханием, восторгом и весомыми доводами, почему именно этот период заслуживает звание переломного в массовой культуре 20 века? Я говорю о 60-х. Точнее, не я, а сэр Майкл Кейн и режиссёр фильма «My Generation» Дэвид Бэтти.

Кадр из фильма «My Generation»
Кадр из фильма «My Generation»

84-летний актёр прекрасно понимает, что одно неверное слово, одна неверная интонация, и он сам превратится в того брюзжащего старика, над которым посмеивался в своей молодости. Поэтому он в меру бодро впрыгивает в свой Aston Martin, на котором в 1966 соблазнил немало дев в образе красавчика Альфи, и повторяет его изящные маршруты по Лондону. А за кадром вместо радио звучат голоса его старых (в прямом смысле тоже) друзей: Твигги, Мика Джаггера, Джона Леннона и Пола МакКартни, Дэвида Бэйли, Роджера Долдри и Пита Таунсента, Альберта Финни… даже какого-то креакла, который учил Рудольфа Нуриева танцевать твист. Все они здесь, в этом аудио-визуальном альбоме, который похож на что угодно, только не на унылое ностальгическое кино.

Кадр из фильма «My Generation»
Кадр из фильма «My Generation»

Если пытаться анализировать сюжет «My Generation», становится понятно - это удивительно логично выстроенное кино. По главам, внутри которых всё делится на тематические параграфы. От начала бунта и до вступления в пору, когда уже всем героям того времени впору самим писать мемуары. Такая жёсткая структура просто необходима проекту, который визуально пестрит и частит хроникой, собранной в таком монтажном темпе, что глаз просто порой не замечает смену кадра. Кажется, что это одна сплошная круговая панорама по Лондону, Англии, англоязычному миру. А такой темп, в свою очередь, необходим, чтобы раскрутить и снести к чёртовой матери размеренную английскую чопорность, которой себя противопоставляет сэр Майкл и его друзья. Он несколько раз за фильм говорит и подтверждает это реальными выступлениями и опросами на улице, что главным желанием молодых англичан того времени было желание стать свободнее от английского традиционализма. Который, если примерить его на сегодняшний день, больше тянет на социальное преступление (когда у нас оскорбляются абсолютно все на всё, что им кажется оскорбительным).

Кадр из фильма «My Generation»
Кадр из фильма «My Generation»

Важная особенность «My Generation» - в кадре из 21 века появляется только сам Вергилий. Несмотря на то, что многие его сверстники до сих пор живы, и мы можем слышать их современные голоса за кадром (дребезжащий голос МакКартни и прокуренный Джаггера ни за что не спутаешь с ними же молодыми), режиссёр принципиально показывает их только внутри эпохи, которую они сотворили. Словно не хочет отвлекать внимание зрителей от своего великолепного рассказчика и разрывать эту плотно сплетённую ткань их хроники. Ведь именно те лица, без морщин, с сигаретами в зубах, самоуверенными ухмылками, составляли целостный портрет времени.

Кадр из фильма «My Generation»
Кадр из фильма «My Generation»

Кстати, не стоит пугаться слова «хроника» и ждать, что картинка на экране будет скучной и исключительно чёрно-белой. Лондон 60-х пышет такими красками, что Индии и не снилось. Каждая вещь на каждом молодом представителе эпохи - это протест и предмет самовыражения одновременно. Стена классовой обороны рушится прямо на глазах у зрителей. А возглавляет эту атаку никто иной, как новоявленный актёр Майкл Кейн, первый в мире кокни, сыгравший благородного офицера в полнометражном кино. Да-да, ваш любимый Альфред, ваш любимый исполнитель всех высокомерных аристократов в мировом англоязычном кинематографе, - выходец из низкого сословия. И даже если вы когда-то читали об этом факте, вы могли не слышать этой феноменальной языковой трансформации. В «My Generation» она есть. «Меня зовут Майкл Кейн, мне 33 года и я не хочу быть Микки Маусом» - произносит с экрана 33-летний актёр. И единственная реакция на эту речь - «Wait! What?!»

Кадр из фильма «My Generation»
Кадр из фильма «My Generation»

Но чтобы зрители не впали в безоговорочный экстаз от музыки (она звучит непрестанно), таких знакомых лиц и революционных настроений, режиссёр Дэвид Бэтти включает в фильм и политику - привет фильму «Рок-волна» -, и причину погибели этого выдающегося поколения. Хотя, кто знает, может сам сэр Майкл вывел его на эту тему? С открытым сожалением, но без морализаторства он рассказывает о своих друзьях, которые оказались не способны противостоять наркотикам. Словно пожимает плечами: это было, что отрицать? Он умело передаёт это настроение через экран зрителям. Даже после этой печальной главы совершенно не хочется тосковать. В конце концов, эти люди успели сделать главное - они изменили мир. А теперь фильм о них способен изменить нас.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 16 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «My Generation»

Вероника Скурихина
Вероника Скурихина
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