«My Generation»: Рецензия Киноафиши

Старые добрые времена

Взрослые часто говорят: «Вот раньше было время…» и начинают перечислять, что в их молодости было такого особенного вокруг, что делало то самое время особенным. Мы, конечно, снисходительно над ними посмеиваемся, киваем… Но что, если и вправду была одна такая эпоха, про которую кто бы ни говорил, всегда получается с придыханием, восторгом и весомыми доводами, почему именно этот период заслуживает звание переломного в массовой культуре 20 века? Я говорю о 60-х. Точнее, не я, а сэр Майкл Кейн и режиссёр фильма «My Generation» Дэвид Бэтти.

Кадр из фильма «My Generation»

84-летний актёр прекрасно понимает, что одно неверное слово, одна неверная интонация, и он сам превратится в того брюзжащего старика, над которым посмеивался в своей молодости. Поэтому он в меру бодро впрыгивает в свой Aston Martin, на котором в 1966 соблазнил немало дев в образе красавчика Альфи, и повторяет его изящные маршруты по Лондону. А за кадром вместо радио звучат голоса его старых (в прямом смысле тоже) друзей: Твигги, Мика Джаггера, Джона Леннона и Пола МакКартни, Дэвида Бэйли, Роджера Долдри и Пита Таунсента, Альберта Финни… даже какого-то креакла, который учил Рудольфа Нуриева танцевать твист. Все они здесь, в этом аудио-визуальном альбоме, который похож на что угодно, только не на унылое ностальгическое кино.

Кадр из фильма «My Generation»

Если пытаться анализировать сюжет «My Generation», становится понятно - это удивительно логично выстроенное кино. По главам, внутри которых всё делится на тематические параграфы. От начала бунта и до вступления в пору, когда уже всем героям того времени впору самим писать мемуары. Такая жёсткая структура просто необходима проекту, который визуально пестрит и частит хроникой, собранной в таком монтажном темпе, что глаз просто порой не замечает смену кадра. Кажется, что это одна сплошная круговая панорама по Лондону, Англии, англоязычному миру. А такой темп, в свою очередь, необходим, чтобы раскрутить и снести к чёртовой матери размеренную английскую чопорность, которой себя противопоставляет сэр Майкл и его друзья. Он несколько раз за фильм говорит и подтверждает это реальными выступлениями и опросами на улице, что главным желанием молодых англичан того времени было желание стать свободнее от английского традиционализма. Который, если примерить его на сегодняшний день, больше тянет на социальное преступление (когда у нас оскорбляются абсолютно все на всё, что им кажется оскорбительным).

Кадр из фильма «My Generation»

Важная особенность «My Generation» - в кадре из 21 века появляется только сам Вергилий. Несмотря на то, что многие его сверстники до сих пор живы, и мы можем слышать их современные голоса за кадром (дребезжащий голос МакКартни и прокуренный Джаггера ни за что не спутаешь с ними же молодыми), режиссёр принципиально показывает их только внутри эпохи, которую они сотворили. Словно не хочет отвлекать внимание зрителей от своего великолепного рассказчика и разрывать эту плотно сплетённую ткань их хроники. Ведь именно те лица, без морщин, с сигаретами в зубах, самоуверенными ухмылками, составляли целостный портрет времени.

Кадр из фильма «My Generation»

Кстати, не стоит пугаться слова «хроника» и ждать, что картинка на экране будет скучной и исключительно чёрно-белой. Лондон 60-х пышет такими красками, что Индии и не снилось. Каждая вещь на каждом молодом представителе эпохи - это протест и предмет самовыражения одновременно. Стена классовой обороны рушится прямо на глазах у зрителей. А возглавляет эту атаку никто иной, как новоявленный актёр Майкл Кейн, первый в мире кокни, сыгравший благородного офицера в полнометражном кино. Да-да, ваш любимый Альфред, ваш любимый исполнитель всех высокомерных аристократов в мировом англоязычном кинематографе, - выходец из низкого сословия. И даже если вы когда-то читали об этом факте, вы могли не слышать этой феноменальной языковой трансформации. В «My Generation» она есть. «Меня зовут Майкл Кейн, мне 33 года и я не хочу быть Микки Маусом» - произносит с экрана 33-летний актёр. И единственная реакция на эту речь - «Wait! What?!»

Кадр из фильма «My Generation»

Но чтобы зрители не впали в безоговорочный экстаз от музыки (она звучит непрестанно), таких знакомых лиц и революционных настроений, режиссёр Дэвид Бэтти включает в фильм и политику - привет фильму «Рок-волна» -, и причину погибели этого выдающегося поколения. Хотя, кто знает, может сам сэр Майкл вывел его на эту тему? С открытым сожалением, но без морализаторства он рассказывает о своих друзьях, которые оказались не способны противостоять наркотикам. Словно пожимает плечами: это было, что отрицать? Он умело передаёт это настроение через экран зрителям. Даже после этой печальной главы совершенно не хочется тосковать. В конце концов, эти люди успели сделать главное - они изменили мир. А теперь фильм о них способен изменить нас.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 16 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «My Generation»