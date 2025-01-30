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Марианна Фэйтфулл
Марианна Фэйтфулл Marianne Faithfull
Киноафиша Персоны Марианна Фэйтфулл

Марианна Фэйтфулл

Marianne Faithfull

Дата рождения
29 декабря 1946
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
30 января 2025
Карьера
Актриса
Рост
165 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Биография Марианны Фэйтфулл

Родилась 29 декабря 1946 года. Лондон, Великобритания.

Популярные фильмы

Ломаный английский 7.5
Ломаный английский (2025)
Париж, я люблю тебя 7.1
Париж, я люблю тебя (2006)
Ирина Палм сделает ЭТО лучше 7.1
Ирина Палм сделает ЭТО лучше (2007)

Фильмография Марианны Фэйтфулл

Ломаный английский 7.5
Ломаный английский Broken English
документальный, музыка 2025, Великобритания
The Stones и Брайан Джонс 7.1
The Stones и Брайан Джонс The Stones and Brian Jones
документальный, музыка 2023, Великобритания
Больше огня: История Аниты Палленберг 7.1
Больше огня: История Аниты Палленберг Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg
документальный 2023, США
Моё поколение 7
Моё поколение My Generation
документальный 2018, Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Влюбленные 5.1
Влюбленные Belle du Seigneur
драма, мелодрама 2012, Франция / Люксембург / Германия / Бельгия / Швейцария / Великобритания
Смотреть трейлер
Лица в толпе 6.5
Лица в толпе Faces in the Crowd
триллер, ужасы 2011, США / Канада / Франция
Смотреть трейлер
Ирина Палм сделает ЭТО лучше 7.1
Ирина Палм сделает ЭТО лучше Irina Palm
драма 2007, Бельгия / Люксембург / Великобритания / Германия / Франция
Париж, я люблю тебя 7.1
Париж, я люблю тебя Paris, je t aime
мелодрама 2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
Смотреть трейлер
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