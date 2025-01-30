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Марианна Фэйтфулл
Marianne Faithfull
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Персоны
Марианна Фэйтфулл
Марианна Фэйтфулл
Marianne Faithfull
Дата рождения
29 декабря 1946
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
30 января 2025
Карьера
Актриса
Рост
165 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Биография Марианны Фэйтфулл
Родилась 29 декабря 1946 года. Лондон, Великобритания.
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Популярные фильмы
7.5
Ломаный английский
(2025)
7.1
Париж, я люблю тебя
(2006)
7.1
Ирина Палм сделает ЭТО лучше
(2007)
Фильмография Марианны Фэйтфулл
7.5
Ломаный английский
Broken English
документальный, музыка
2025, Великобритания
7.1
The Stones и Брайан Джонс
The Stones and Brian Jones
документальный, музыка
2023, Великобритания
7.1
Больше огня: История Аниты Палленберг
Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg
документальный
2023, США
7
Моё поколение
My Generation
документальный
2018, Великобритания
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Рецензия
5.1
Влюбленные
Belle du Seigneur
драма, мелодрама
2012, Франция / Люксембург / Германия / Бельгия / Швейцария / Великобритания
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6.5
Лица в толпе
Faces in the Crowd
триллер, ужасы
2011, США / Канада / Франция
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7.1
Ирина Палм сделает ЭТО лучше
Irina Palm
драма
2007, Бельгия / Люксембург / Великобритания / Германия / Франция
7.1
Париж, я люблю тебя
Paris, je t aime
мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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