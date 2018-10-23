«Как прогулять школу с пользой»: Рецензия Киноафиши

Дед, малыш и зайцы

Кого только ни встретишь в графских лесах! Лисы, кабаны, зайцы, фазаны… Даже король-олень приходит сюда отлеживаться после гона. «Гостят» здесь и браконьеры, а самый ловкий из них, Татош, и вовсе поселился неподалеку. Поэтому десятилетний Поль, которого взяла к себе на лето жена графского егеря, сразу понял, с кем именно он хочет дружить. И ведь они действительно подружились: Татош и Поль вместе ставили на зайцев силки, ловили рыбу, дурачили полицейских… Поль зубрил «азбуку леса», учился по следам определять вес и характер зверя. В общем, здесь было весело, и возвращаться назад в детский дом пацану не хотелось. Но он был сиротой, а оставит ли его у себя жена егеря – большой вопрос…

Кадр из фильма «Как прогулять школу с пользой»

Думаю, нет смысла начинать разговор о том, что с детским кино у нас в прокате проблемы: это известно каждому, кто хотя бы раз в неделю заходит в кинотеатр. Малышня у нас, как правило, «потчуется» анимацией, иногда появляются так называемые семейные фильмы (ориентированные в первую очередь все-таки на взрослое восприятие), а вот игровые проекты, рассчитанные прежде всего именно на детскую аудиторию – птицы редкие и до широкого проката долетают нечасто. Поэтому французские картины вроде «Белль и Себастьян», «Как прогулять школу с пользой» (кстати, у них один режиссер – Николя Ванье) – это, скорее, исключение из правил. Поэтому и придираться к ним совсем не хочется.

Кадр из фильма «Как прогулять школу с пользой»

Тем более что «Как прогулять школу с пользой» – настоящее раздолье для юных натуралистов. Ведь главная «изюмина» фильма вовсе не приключения десятилетнего Поля и не комическая «война» двух бородатых мужланов (егеря и браконьера). Самый обаятельный герой Николя Ванье – это лес, где полным-полно всяких пушистиков и пернатых. Другими словами, проект симпатичен тем, что маленьким горожанам, видевшим лис и зайцев только в зоопарках, он дает возможность подглядеть за братьями нашими пушистыми, резвящимися на воле. И ненавязчиво намекает, что хозяин леса – не тот, кто метко палит из ружья, а тот, кто уважает больших и малых четвероногих и о них заботится.

Кадр из фильма «Как прогулять школу с пользой»

При этом название фильма, конечно, здорово сбивает с толку и ведет по ложному следу. О прогулах на экране никто и не вспоминает, да и сама школа появится перед нами всего на пару минут в совершенно проходном эпизоде. И это, конечно, серьезный минус (например, знаю, что кое-кто из зрителей ждал школьных историй в духе «вредных советов»). Что касается оригинала, то французский проект называется «L'école buissonnière», что можно перевести как «прогул», а можно как «тайная школа в лесу». И второй вариант перевода к сути дела, естественно ближе: ведь Поль действительно осваивает тайное знание, сегодня почти утерянное – науку общения с природой.

Кадр из фильма «Как прогулять школу с пользой»

Во всем остальном «Как прогулять школу с пользой» кино абсолютно детское – в чем-то слишком наивное, в чем-то слишком прямолинейное. Его герой, Поль Карадэк идет по тропке, проложенной Томом Сойером и Оливером Твистом (у них множество общих черт). И пусть стать с ними вровень у Поля не получается (авторам «Школы» банально не хватает индивидуальности), в обаянии и харизме юному Карадэку не откажешь. Да и сама актер Жан Скандель – паренек симпатичный и наблюдать за ним интересно. Кстати, работает он в паре с Франсуа Клюзе – известным французским актером, знакомым вам по фильму «1+1».

Кадр из фильма «Как прогулять школу с пользой»

Правда, не обошлось и без абсурда (как жить нам без него, в самом деле). Этому совершенно детскому фильму (детскому с любого ракурса) в нашем Министерстве Культуры дали прокатный рейтинг 16 +. Тогда как во всем мире он выходил с 6+. В чем причина такой суровости наших чиновников, сказать сложно. Может, все дело в том, что в одной из сцен Татош предлагает Полю глоток вина (после чего опекунша паренька запрещает «сладкой парочке» видеться, так что никакого поощрения в этом нет). С другой стороны, выходил же у нас абсолютно невинный мюзикл «Красавица и чудовище» с рейтингом 16+ (тогда как относительно жесткому «Собибору» «присудили» 12+). Так что завышение рейтингов у зарубежных релизов становится вполне привычной практикой – и «отличным» способом для поддержки российских релизов. Правда, пока еще есть вероятность, что ситуация со «Школой» как-то изменится, но в данный момент такая вот ерундистика.

P.S За день до проката фильму все-таки вернули рейтинг 6+ : прокатчики пошли на уступки и вырезали из картины ту сцену, которая дала повод для завышения рейтинга.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 25 октября 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Как прогулять школу с пользой»