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Тайна магазина игрушек Тайна магазина игрушек
Киноафиша Фильмы Тайна магазина игрушек Отзывы о мультфильме «Тайна магазина игрушек»
Tea Pets / A tang qi yu Тайна магазина игрушек 2018 / Китай
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о мультфильме «Тайна магазина игрушек»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Оказывается, что нет более понятной русскому человеку страны, чем Китай. Там тоже пьют чай и не считают, что его надо употреблять только когда болеешь, и уделяют этому немало времени. Поэтому и мультфильм о героях, которые являются непосредственными участниками чаепития, придумали и создали в Китае. И нет ничего лучше, чем, взяв чашечку горячего, сладкого и хорошо заваренного чая, уделить внимание этой истории про чайных питомцев, примкнувшего к ним робота с обязательными танцами в финале и…

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