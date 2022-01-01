Наша рецензия

Оказывается, что нет более понятной русскому человеку страны, чем Китай. Там тоже пьют чай и не считают, что его надо употреблять только когда болеешь, и уделяют этому немало времени. Поэтому и мультфильм о героях, которые являются непосредственными участниками чаепития, придумали и создали в Китае. И нет ничего лучше, чем, взяв чашечку горячего, сладкого и хорошо заваренного чая, уделить внимание этой истории про чайных питомцев, примкнувшего к ним робота с обязательными танцами в финале и…