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Постер фильма Ясным днем
6.6
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6.6

Ясным днем

, 2005
On a Clear Day
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Ясным днем
6.6

О фильме

Фрэнк (Питер Мулан) твёрдо намерен поднять свою самооценку и обуздать внутренних демонов, устроив себе тяжелейшую проверку на выносливость: герой намеревается переплыть Ла-Манш.

ЯСНЫМ ДНЕМ - это классическое сочетание комедии и высокой драмы, удивительный рассказ о триумфальной победе человека над жизненными трудностями, который никого не оставит равнодушным...

В ролях

Питер Муллан
Питер Муллан
Frank
Бренда Блетин
Joan
Билли Бойд
Билли Бойд
Danny
Шон МакГинли
Шон МакГинли
Эдди
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг
Chan
Рон Кук
Рон Кук
Norman
Джоди Мэй
Джоди Мэй
Angela
Джэми Сивз
Rob
Anne Marie Timoney
Michelle
Шон Дингуолл
Шон Дингуолл
Observer
Режиссер Гэби Диллэл
Сценарист Alex Rose
Композитор Стивен Варбек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 2 сентября 2005
Премьера в мире 18 августа 2005
Дата выхода
2 сентября 2005 Россия 12+
18 августа 2005 Великобритания
2 сентября 2005 Казахстан
7 апреля 2006 США
2 сентября 2005 Украина
7 декабря 2005 Франция
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 017 257
Производство Baker Street, Forthcoming Productions, Glasgow Film Finance
Другие названия
On a Clear Day, Anything Is Possible, An einem klaren Tag, Egy szép napon..., Jednog lijepog dana, Mia kathari mera, Miehestä mittaa, Pogoda na przyszłość, Um Belo Dia, Une belle journée, В ясный день, При ясно време, 好日子

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 3 июня 2024

Цитаты

Mad Bob [показывая длинный шрам на руке] Акула. Тридцать пять футов.
Danny Campbell [показывая маленький шрам на локте] Упал с велосипеда. Двухколёсного.

Отзывы о фильме

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