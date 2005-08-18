Фрэнк (Питер Мулан) твёрдо намерен поднять свою самооценку и обуздать внутренних демонов, устроив себе тяжелейшую проверку на выносливость: герой намеревается переплыть Ла-Манш.
ЯСНЫМ ДНЕМ - это классическое сочетание комедии и высокой драмы, удивительный рассказ о триумфальной победе человека над жизненными трудностями, который никого не оставит равнодушным...
|2 сентября 2005
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|2 сентября 2005
|Украина
|7 декабря 2005
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