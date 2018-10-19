«Тайна магазина игрушек»: Рецензия Киноафиши

История игрушек маде ин чайна

Оказывается, что нет более понятной русскому человеку страны, чем Китай. Там тоже пьют чай и не считают, что его надо употреблять только когда болеешь, и уделяют этому немало времени. Поэтому и мультфильм о героях, которые являются непосредственными участниками чаепития, придумали и создали в Китае. И нет ничего лучше, чем, взяв чашечку горячего, сладкого и хорошо заваренного чая, уделить внимание этой истории про чайных питомцев, примкнувшего к ним робота с обязательными танцами в финале и цитированием всего и сразу.

Кадр из фильма «Тайна магазина игрушек»

Атан обитает вместе с другими чайными питомцами в магазине, куда случайно залетает робот Таймбот, который ничего не помнит о своем прошлом. Игрушки решают помочь ему, а еще они очень хотят разыскать своих друзей, которые по странным стечениям обстоятельств массово стали пропадать. Вместе они попадут и в секретную лабораторию, и в канализацию, где балом правят крысы. Те оказываются большими эстетами, мечтающими собрать то, что существует в мире лишь в одном экземпляре. Поэтому питомцам придется объединиться и, не жалея своих крошечных сердец, попытаться освободить друзей и разобраться в тайнах прошлого Таймбота.

Кадр из фильма «Тайна магазина игрушек»

Создателей «Тайны магазина игрушек» можно смело называть настоящими любителями кинематографа. В своем проекте они собрали отсылки как к раннему Спилбергу (местный робот борется с задачами, заложенными ему первоначально), так и обязательной «Истории игрушек», «Отважному маленькому тостеру», «Городу героев», «Смывайся» и много чему еще. Есть опасность и того, что можно так отвлечься на поиски похожестей, что придется повторно идти на мультфильм, т.к. он довольно-таки короткий, и легко можно упустить много всего интересного. Отдавая должное причастным к созданию мультфильма, надо отметить и то, что путешествуют герои во всевозможных плоскостях: и на земле, и в воздухе, и даже под водой.

Кадр из фильма «Тайна магазина игрушек»

Есть здесь в отличие от большинства конкурентов и сцены экшна, юмор и забавные персонажи. Одни поют, другие просто умные, а еще здесь много милейших животных и проблемы, как у Бамблби с голосом, и даже направленные на взрослую аудиторию отсылки к «Автостопом по галактике» и «Флэшу». Опять же создатели так показывают некоторых героев, что их фигурки (свинка и крыски просто восхитительные) уж точно разлетятся с полок игрушечных магазинов со скоростью звука, как и истории про новые путешествия героев, которые можно сочинять до бесконечности. Ведь с такими непутевыми персонажами просто не может перестать что-то происходить.

Мультфильм «Тайна магазина игрушек» - это сосредоточение идей и возможностей между детской сказочкой, фантастикой и юмористической историей про самонадеянных героев, которые никогда не обращаются за помощью друг к другу. Понятное дело, что понимание о том, что, если ты не похож на других и у тебя есть яркие отличительные черты, это хорошо, приходит с годами, как и музыкально-кинематографический вкус. Кому-то «Тайна магазина игрушек» может понравиться благодаря чайной тематике, другие найдут общие черты с главными героями, будут те, кто вдохновятся роботом, а остальные понахватаются цитат и смогут их использовать для себя.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 18 октября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тайна магазина игрушек»