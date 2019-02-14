Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Otryv
Poster of Otryv
Poster of Otryv
Рейтинги
4.7 IMDb Rating: 4.6
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Otryv

Otryv

Otryv 18+
Напомним о выходе в прокат
Otryv - trailer
Otryv  trailer
Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2018
Online premiere 15 July 2019
World premiere 14 February 2019
Release date
14 February 2019 Russia Наше кино 16+
17 February 2019 Germany
13 September 2019 Mexico
24 September 2021 Spain
19 April 2019 Viet Nam
Worldwide Gross $371,557
Production Attraction Film Company
Also known as
Otryv, Break, Infierno en las alturas, Pánico en las alturas, Abgerissen, Atrapados en la tempestad, Bờ Vực Tử Thần, Break - Trappola di ghiaccio, Break, pànic a les altures, Break. Pánico en las alturas, Breakaway, Oderwani, Pânico nas Alturas, Rebenemine, Отрыв, フローズン・ブレイク, 空中煞車
Director
Tigran Sahakyan
Tigran Sahakyan
Cast
Ingrid Olerinskaya
Ingrid Olerinskaya
Denis Kosyakov
Denis Kosyakov
Irina Antonenko
Irina Antonenko
Andrey Nazimov
Andrey Nazimov
Mihail Filippov
Mihail Filippov
Cast and Crew
Similar films for Otryv
The Ledge 5.8
The Ledge (2022)
Great White 4.5
Great White (2021)
Door in the Woods 3.9
Door in the Woods (2019)
Dance to Death 3.8
Dance to Death (2017)
Truth or Die 5.8
Truth or Die (2012)
ATM 5.0
ATM (2011)
Frozen 6.9
Frozen (2010)
The Final 5.4
The Final (2010)
Film in Collections
Psychological Thriller Movies Psychological Thriller Movies

Film rating

4.7
Rate 16 votes
4.6 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Александр Кот 14 February 2019, 08:49
Надо было показать до нг или в праздники , а точно 14.02.
Kamil J-Kam 20 February 2019, 00:12
-не грамотно снято, саундрэк вообше не подходит, ребята не адекватно ведут себя, словно не друзья а враги, но может это и хотел показать режиссер или… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Otryv - trailer
Otryv Trailer
Otryv - teaser
Otryv Teaser
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
How to Train Your Dragon
How to Train Your Dragon
2025, USA, Action, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more