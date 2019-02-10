Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отрыв Отрыв
Киноафиша Фильмы Отрыв Отзывы о фильме «Отрыв»
Отрыв 2018 / Россия
4.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Отрыв»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Кирилл Майоров 10 февраля 2019, 20:30
Наши как всегда слизали у запада. Есть фильм Замерзшие на ту же тематику, тот фильм мне очень понравился, посмотрим, что наши слепили
10 февраля 2019, 20:30 Ответить
Александр Кот 14 февраля 2019, 08:49
Надо было показать до нг или в праздники , а точно 14.02.
14 февраля 2019, 08:49 Ответить
Андрей Колков 15 февраля 2019, 00:44
в ответ на сообщение Александр Кот от 14 февраля 2019, 08:49
Оценка
Под Новый год Т-34 всех задавил... не вариант был выходить.
15 февраля 2019, 00:44 Ответить
senechkin.sanya 15 февраля 2019, 18:57
Оценка
На мой взгляд вполне хороший фильм, если учесть что это Российское кино в жанре триллер! Съемки-5, звук-5, сценарий-4, игра актеров-5. Ходили вчера с женой, до сих пор под впечатлением. Рекомендую к просмотру. Идите смело, не пожалеете однозначно!
15 февраля 2019, 18:57 Ответить
Vasilijlodochka 15 февраля 2019, 22:27
в ответ на сообщение Кирилл Майоров от 10 февраля 2019, 20:30
Оценка
Общего у этих двух фильмов только горы и канатная дорога. Так что я поспорю. "Отрыв" имеет абсолютно другой сценарий. Множество сюжетных сюрпризов. Не говоря уже о том, что он снят в красивом месте, амбициозным режиссером. Проводить параллели между этими двумя фильмами изначально неправильно. Это разные работы и каждую нужно обсуждать отдельно. Советую вам сходить посмотреть, а потом писать какие либо отзывы
15 февраля 2019, 22:27 Ответить
Екатерина Макарова 16 февраля 2019, 15:02
в ответ на сообщение Кирилл Майоров от 10 февраля 2019, 20:30
Точно! Посмотрела отрывок этого фильма и вспомнила Замёрзшие.. но всё равно схожу!
16 февраля 2019, 15:02 Ответить
Kamil J-Kam 20 февраля 2019, 00:12
Оценка
-не грамотно снято, саундрэк вообше не подходит, ребята не адекватно ведут себя, словно не друзья а враги, но может это и хотел показать режиссер или сценарист, думаю, если такой фильм снял бы амерканский итальянский или германский режиссер было б интересней..
20 февраля 2019, 00:12 Ответить
Галина Вежливая 21 февраля 2019, 00:03
Оценка
Никогда не нарушайте правила ОБЖ - это что за жертва егэ писала?
21 февраля 2019, 00:03 Ответить
Вячеслав Архипов 23 февраля 2019, 18:57
Оценка
Жалею , что потратил время на просмотр )
23 февраля 2019, 18:57 Ответить
andemir_2004 23 февраля 2019, 23:28
Фильм не понравился. Больше похоже на фантастику. По факту никто не мог выжить в таких условиях. Но фильм говорит об обратном. Все сюжеты предсказуемы. Плагиат фильма Замершие в российском исполнении.
23 февраля 2019, 23:28 Ответить
Дмитрий Аксенов 10 марта 2020, 10:02
Оценка
Этот фильм плогиат на фильм замерзшая 2010г меня интересует, что своего ничего не можем придумать только воровать
10 марта 2020, 10:02 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Баба Яга спасает мир 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 22 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 29 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 21 комментарий
Мегалодон
Мегалодон 20 комментариев
До рассвета
До рассвета 20 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 1 комментарий
Русалочка
Русалочка 2 комментария
Полчан 2 комментария
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний 14 комментариев
Разбой
Разбой 15 комментариев
Переводчик
Переводчик 8 комментариев
12 стульев 2 комментария
Король неба
Король неба 12 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App