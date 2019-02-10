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Отрыв
Отзывы о фильме «Отрыв»
Отрыв
2018 / Россия
Трейлер
4.8
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
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Кирилл Майоров
10 февраля 2019, 20:30
Наши как всегда слизали у запада. Есть фильм Замерзшие на ту же тематику, тот фильм мне очень понравился, посмотрим, что наши слепили
10 февраля 2019, 20:30
1
3
Ответить
Александр Кот
14 февраля 2019, 08:49
Надо было показать до нг или в праздники , а точно 14.02.
14 февраля 2019, 08:49
2
0
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Андрей Колков
15 февраля 2019, 00:44
в ответ на сообщение
Александр Кот от 14 февраля 2019, 08:49
Оценка
Под Новый год Т-34 всех задавил... не вариант был выходить.
15 февраля 2019, 00:44
0
0
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senechkin.sanya
15 февраля 2019, 18:57
Оценка
На мой взгляд вполне хороший фильм, если учесть что это Российское кино в жанре триллер! Съемки-5, звук-5, сценарий-4, игра актеров-5. Ходили вчера с женой, до сих пор под впечатлением. Рекомендую к просмотру. Идите смело, не пожалеете однозначно!
15 февраля 2019, 18:57
1
1
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Vasilijlodochka
15 февраля 2019, 22:27
в ответ на сообщение
Кирилл Майоров от 10 февраля 2019, 20:30
Оценка
Общего у этих двух фильмов только горы и канатная дорога. Так что я поспорю. "Отрыв" имеет абсолютно другой сценарий. Множество сюжетных сюрпризов. Не говоря уже о том, что он снят в красивом месте, амбициозным режиссером. Проводить параллели между этими двумя фильмами изначально неправильно. Это разные работы и каждую нужно обсуждать отдельно. Советую вам сходить посмотреть, а потом писать какие либо отзывы
15 февраля 2019, 22:27
1
1
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Екатерина Макарова
16 февраля 2019, 15:02
в ответ на сообщение
Кирилл Майоров от 10 февраля 2019, 20:30
Точно! Посмотрела отрывок этого фильма и вспомнила Замёрзшие.. но всё равно схожу!
16 февраля 2019, 15:02
0
0
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Kamil J-Kam
20 февраля 2019, 00:12
Оценка
-не грамотно снято, саундрэк вообше не подходит, ребята не адекватно ведут себя, словно не друзья а враги, но может это и хотел показать режиссер или сценарист, думаю, если такой фильм снял бы амерканский итальянский или германский режиссер было б интересней..
20 февраля 2019, 00:12
1
0
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Галина Вежливая
21 февраля 2019, 00:03
Оценка
Никогда не нарушайте правила ОБЖ - это что за жертва егэ писала?
21 февраля 2019, 00:03
0
0
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Вячеслав Архипов
23 февраля 2019, 18:57
Оценка
Жалею , что потратил время на просмотр )
23 февраля 2019, 18:57
1
0
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andemir_2004
23 февраля 2019, 23:28
Фильм не понравился. Больше похоже на фантастику. По факту никто не мог выжить в таких условиях. Но фильм говорит об обратном. Все сюжеты предсказуемы. Плагиат фильма Замершие в российском исполнении.
23 февраля 2019, 23:28
0
0
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Дмитрий Аксенов
10 марта 2020, 10:02
Оценка
Этот фильм плогиат на фильм замерзшая 2010г меня интересует, что своего ничего не можем придумать только воровать
10 марта 2020, 10:02
0
0
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