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Постер фильма Банкомат
Постер фильма Банкомат
Постер фильма Банкомат
Постер фильма Банкомат
Постер фильма Банкомат
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
5 постеров
Киноафиша Фильмы Банкомат

Банкомат

ATM 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

История трех сослуживцев, попытка которых снять деньги в ближайшем банкомате поздно ночью оборачивается непредвиденными последствиями. Их начинает терроризировать угрожающего вида верзила в длинной куртке с капюшоном, который не дает им спокойно уйти.

Банкомат - дублированный трейлер
Банкомат  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 17 февраля 2012
Дата выхода
3 мая 2012 Россия Вест
3 мая 2012 Беларусь
11 июля 2012 Германия
17 февраля 2012 Италия
3 мая 2012 Казахстан
6 апреля 2012 Нидерланды
9 августа 2012 Португалия
6 апреля 2012 США
3 мая 2012 Украина
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $921 752
Производство Gold Circle Films, The Safran Company, Buffalo Gal Pictures
Другие названия
ATM, Bankomat, No Escape, Банкомат, Armadilha, ATM - Armadilha Mortal, ATM - Tödliche Falle, ATM - Trappola mortale, ATM: trampa mortal, Bancomatul terorii, Cạm Bẫy Nửa Đêm, Pangaautomaat, Pris au Piège, Uyarısız Şiddet: ATM, 提款機殺人夜
В ролях
Элис Ив
Элис Ив
Джош Пек
Джош Пек
Глен Томпсон
Аарон Хьюз
Уилл Войтович
Роберт Хакулак
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 13 голосов
4.7 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
спс за инфу о рипе пойду искать...
трейлер видел, убила фраза "он на нас смотрит" и выражения лиц трех дебилоидов в этот момент надо… Читать дальше…
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Уверена на 99%, что будет дешёвый, банальный фильм, которых уже было отснято море,даже не хочу на такие фильмы в кино ходить...очередная трата денег и времени✊
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Банкомат - дублированный трейлер
Банкомат Дублированный трейлер
Банкомат - трейлер
Банкомат Трейлер
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