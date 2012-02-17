История трех сослуживцев, попытка которых снять деньги в ближайшем банкомате поздно ночью оборачивается непредвиденными последствиями. Их начинает терроризировать угрожающего вида верзила в длинной куртке с капюшоном, который не дает им спокойно уйти.
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трейлер видел, убила фраза "он на нас смотрит" и выражения лиц трех дебилоидов в этот момент надо… Читать дальше…