Похищение Караваджо, 2018

Валерия работает секретарем у кинопродюсера, живет уединенно на одной лестничной площадке с матерью и анонимно пишет для успешного сценариста Алессандро Песа. Однажды к ней обращается таинственный полицейский в отставке, который хочет рассказать об одном преступлении. Валерия принимает предложение настороженно, но слушает нового знакомого с большим интересом. Вернувшись домой, на основе услышанного она пишет текст. Этот текст становится очередным сценарием Алессандро Песа. Сюжет так всем нравится, что в производство фильма инвестируют иностранные компании, а снимать картину назначают культового американского режиссера. Со временем выясняются новые детали, и работа над сценарием становится опасной. В фильме рассказывается о загадочном похищении шедевра Караваджо «Рождество со святыми Франциском и Лаврентием» в 1969 году в Палермо. В преступлении замешана мафия, поэтому последствия не заставят себя долго ждать, и Валерии придется примерить необычную для нее роль.