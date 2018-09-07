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Похищение Караваджо Похищение Караваджо
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Una storia senza nome

Похищение Караваджо, 2018

2018 / Италия
5.8 Оцените
13 голосов
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О фильме

Валерия работает секретарем у кинопродюсера, живет уединенно на одной лестничной площадке с матерью и анонимно пишет для успешного сценариста Алессандро Песа. Однажды к ней обращается таинственный полицейский в отставке, который хочет рассказать об одном преступлении. Валерия принимает предложение настороженно, но слушает нового знакомого с большим интересом. Вернувшись домой, на основе услышанного она пишет текст. Этот текст становится очередным сценарием Алессандро Песа. Сюжет так всем нравится, что в производство фильма инвестируют иностранные компании, а снимать картину назначают культового американского режиссера. Со временем выясняются новые детали, и работа над сценарием становится опасной. В фильме рассказывается о загадочном похищении шедевра Караваджо «Рождество со святыми Франциском и Лаврентием» в 1969 году в Палермо. В преступлении замешана мафия, поэтому последствия не заставят себя долго ждать, и Валерии придется примерить необычную для нее роль.

5.8 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Роберто Андо
В ролях
Лаура Моранте
Лаура Моранте
Микаела Рамаццотти
Микаела Рамаццотти
Ренато Карпентьери
Ежи Сколимовский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Похищение Караваджо 1 постер
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11 февраля 2019 17:07
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