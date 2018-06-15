«Захочу и соскочу: Мастер-класс»: Рецензия Киноафиши

Банда учёных снова в деле

После событий первого фильма главный герой — учёный Пьетро Дзинни (Эдоардо Лео) — сидит в тюрьме за создание «умных наркотиков» и нападение на фармацевта. Все его подельники также находятся под следствием и перебиваются мелкими заработками. Полиция предлагает Пьетро сделку: он помогает вычислить 30 новых производителей легальных наркотиков, а его за это отпускают из тюрьмы. Учитывая, что у героя беременна жена — выбора у него нет. Он собирает старую команду, добавляет несколько новых персонажей, и вместе они пытаются помочь правосудию разобраться с преступниками, взять которых законными методами пока что невозможно.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу: Мастер-класс»

Несмотря на то, что новый фильм представляет собой прямое продолжение картины 2014 года с теми же персонажами, чтобы его понять совершенно не обязательно смотреть первую часть. В самом начале авторы подробно знакомят с героями и напоминают обо всех событиях. Хотя, возможно, именно этот подход несколько расстроит тех, кто хотел увидеть именно сиквел. Традиционно вторая часть франшизы должна начинаться «быстрее», сразу погружая в экшн. Здесь же, после напоминания о старых персонажах, начинают собирать новых. И это затягивается почти на треть фильма. Спасает лишь то, что в этом процессе мелькает несколько очень удачных шуток.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу: Мастер-класс»

Ну а с дальнейшим действием всё просто — кому понравилась первая часть, тот оценит и вторую. Типичный итальянский юмор с преувеличенными эмоциями, постоянными спорами и размахиванием руками периодически сменяется экшн-вставками о том, как герои вылавливают очередное производство наркотиков. К сожалению, итальянский темперамент далеко не всегда близок русскому зрителю, и можно заметить, что режиссёр явно делает ставку на те моменты, которые нам покажутся не очень смешными. Этот подход можно отчасти сравнить с творениями Болливуда: на внутреннем рынке эти истории воспринимаются совершенно иначе, чем в остальном мире.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу: Мастер-класс»

Однако же есть и совершенно интернациональные шутки, тем более что команда снова выглядит как набор стереотипов, правда, большинство старых героев отходит на второй план, уступая место новым типажам. Ну а когда они получают самодельное оружие вроде звуковой пушки для разгона града, история превращается в откровенную пародию на криминальные фильмы. Именно пародийность и спасает сюжет — если воспринимать фильм серьёзно, в нём слишком много дыр и практически полностью отсутствует логика. Но как набор гэгов с эмоциональными и нелепыми героями сюжет работает вполне неплохо.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу: Мастер-класс»

К сожалению, из этой атмосферы сильно выбивается линия работы самих полицейских. Она выглядит слишком серьёзной: распри между начальником и подчинённой, журналистское расследование о договоре между полицией и преступниками. Для того чтобы раскрыть историю правдоподобно и интересно, не хватает экранного времени. Но вот динамику фильма она успевает сбить. Возможно, авторы хотели добавить в сюжет неоднозначности: поднимается вопрос незаконных методов борьбы с преступностью, а заодно и влияние интернет-изданий на общество. Однако всё это остаётся набросками, которые скорее мешают воспринимать сюжет фильма как что-то целостное.

Кадр из фильма «Захочу и соскочу: Мастер-класс»

Учитывая финал картины, который буквально обрывает историю на полуслове, оставляя задел на скорое продолжение, франшиза «Захочу и соскочу» начинает восприниматься скорее как сериал. Уже осенью в прокат должна выйти третья часть с подзаголовком «Супергерои». И уже в конце этого фильма есть небольшой трейлер триквела. Возможно, если посмотреть сразу три части подряд, история начнёт восприниматься более целостно и крепко. Но пока что это скорее неплохие зарисовки для любителей итальянского темперамента.

Алексей Хромов

В российском прокате с 14 июня 2018 года

Расписание и билеты на фильм «Захочу и соскочу: Мастер-класс»