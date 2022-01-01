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Руби и повелитель воды Руби и повелитель воды
Киноафиша Фильмы Руби и повелитель воды Отзывы о мультфильме «Руби и повелитель воды»
The Ladybug Руби и повелитель воды 2017 / Китай
5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о мультфильме «Руби и повелитель воды»

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Наша рецензия

География мультфильмов, выходящих в российский прокат, расширяется. Кроме отечественных и голливудских картин, зритель в последнее время все чаще может увидеть на большом экране аниме. Зачастили в прокат и ленты из других регионов, например, сделанные в Канаде, Франции, Норвегии, Италии, Мексике и не только. В большинстве своем этим мультикам не хватает голливудского размаха, кавайности анимешных персонажей от них тоже ждать не приходится, да и юмор с динамикой нередко дают сбой. И все же…

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