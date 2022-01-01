Наша рецензия

География мультфильмов, выходящих в российский прокат, расширяется. Кроме отечественных и голливудских картин, зритель в последнее время все чаще может увидеть на большом экране аниме. Зачастили в прокат и ленты из других регионов, например, сделанные в Канаде, Франции, Норвегии, Италии, Мексике и не только. В большинстве своем этим мультикам не хватает голливудского размаха, кавайности анимешных персонажей от них тоже ждать не приходится, да и юмор с динамикой нередко дают сбой. И все же…