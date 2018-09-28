«Руби и повелитель воды»: Рецензия Киноафиши

Божья коровка ищет дорогу в рай

География мультфильмов, выходящих в российский прокат, расширяется. Кроме отечественных и голливудских картин, зритель в последнее время все чаще может увидеть на большом экране аниме. Зачастили в прокат и ленты из других регионов, например, сделанные в Канаде, Франции, Норвегии, Италии, Мексике и не только. В большинстве своем этим мультикам не хватает голливудского размаха, кавайности анимешных персонажей от них тоже ждать не приходится, да и юмор с динамикой нередко дают сбой. И все же многие не голливудские и не японские анимационные ленты, добравшиеся до проката в РФ, показывают, что держат руку на пульсе времени, готовы исследовать актуальные темы и способны деликатно подойти даже к очень-очень болезненным сторонам человеческой жизни.

Кадр из фильма «Руби и повелитель воды»

Так, норвежский мультик для юных зрителей «Поднять якоря!» аккуратно, практически вскользь показал, что такое трудовое рабство. Немецкий мультфильм «Храброе сердце. Заговор в королевстве» при наличии огнедышащих драконов отказался от спасения принцессы и занялся изучением безработицы и того, как функционирует королевская власть в сказочном мире. Незамеченной не может остаться пронзительная лента о родителях и детях, в которой горечь от потери преодолевается силой любви, ‒ бельгийско-исландские «Славные пташки» удивительно трогательный и серьезный фильм для всей семьи, в очередной раз подчеркивающий, как важно беречь друг друга. О том, что на чужие страдания глаза закрывать тяжко, говорит китайская анимационная лента «Руби и повелитель воды».

Кадр из фильма «Руби и повелитель воды»

Руби – маленькая божья коровка, живущая в аквариуме в лаборатории. Букашка летает по своей стеклянной клетке и мечтает когда-нибудь посетить рай на Земле для насекомых – Золотой Каньон, в котором есть все условия для беззаботной жизни. К слову, о Каньоне она узнала из телевизора, потом информацию подтвердил новый знакомый букашки – водяная стрекоза, называющий себя повелитель воды. Воодушевленная рассказами Руби сбегает из заточения и отправляется на поиски райского места.

Кадр из фильма «Руби и повелитель воды»

«Руби и повелитель воды» ‒ роуд-муви для детей, разбавленный сценами масштабного сражения во имя спасения невинных букашек от страшного монстра – домашней ящерицы. В мультфильме звучит распространенная для детских фильмов проблематика – дружба, готовность прийти на помощь не на словах, а на деле. Не забывают создатели ленты и о том, что один в поле не воин, иногда спасти товарища в одиночку, надеясь исключительно на собственные силы и удачу, невозможно, но и оставаться нечувствительным к чужой боли и чужому горю, отводя стыдливо взор в сторону проблем поменьше, странно и страшно. «Руби и повелитель воды» ‒ история о взаимовыручке, о том, что гнаться за козлом отпущения не то же самое, что смотреть проблеме в лицо.

Кадр из фильма «Руби и повелитель воды»

Немаловажной темой в китайской мультипликационной ленте становится вопрос о границах влияния человека на окружающий мир. В конечном, счете люди в этом мультике – редкие гости, но их деятельность подарком для насекомых не назовешь. Человек вторгается в мир букашек и изменяет его по неведомым насекомым законам и по неведомым причинам, забирая у них дом, свободу и жизнь. Маленький спойлер – рай для насекомых не там, где человек строит свои дома и проводит эксперименты над окружающей средой. Он там, куда человек еще не добрался. Вот только вопрос – может ли букашка, сдуваемая порывом сильного ветра, найти такое место? Тем не менее мультфильм не уходит в откровенное морализаторство и не выносит обличительный приговор неразумному человечеству, предпочитая следить за приключениями насекомых.

Кадр из фильма «Руби и повелитель воды»

При этом поступь «Руби и повелителя воды» ровной не назовешь, здесь нет привычных завязки с кульминацией, мультфильм словно состоит из нескольких небольших историй, которые незатейливым образом объединяются в единое целое. Куда, правда, ведет дорога в сторону букашечьего рая очевидно становится не сразу. К тому же сильной стороной мультфильма о божьей коровке, несмотря на важность затрагиваемых проблем, является не сложность сюжетных линий или харизма главных героев, а сочность и красочность изображения, в особенности изображения природы. Газон здесь временами похож на таинственный сказочный лес, окутанный туманом.

Кадр из фильма «Руби и повелитель воды»

Конечно, анимационный фильм «Руби и повелитель воды» взрослому будет интересен прежде всего как образчик китайской современной мультипликации и возможность узнать, что же за контент предлагают в Поднебесной для семейного просмотра. Другой вопрос, что ждать чего-то, прямо скажем, диковинного от «Руби…» не стоит. В качестве приметы места здесь только палочки для еды, что кто-то оставил отмокать в раковине на ночь. В остальном же мультфильм работает с темами универсальными: от проблем экологии до важности дружбы.

Елена Громова

В российском прокате с 27 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Руби и повелитель воды»