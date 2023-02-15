Появились первые кадры из сериала «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли близняшек

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил первые кадры из сериала о близняшках «Связанные насмерть», основанного на одноименном фильме Дэвида Кроненберга. В оригинальном фильме 1988 года обе ведущие роли сыграл Джереми Айронс, а в шестисерийном ремейке центральных персонажей воплотила обладательница премии «Оскар» Рэйчел Вайс.

Предстоящий психологический триллер об амбициях, корысти и темной стороне медицины расскажет о сестрах-близнецах Беверли и Эллиот Мантл, которые работают гинекологами и управляют успешной клиникой акушерства. В центре сюжета окажутся крайне запутанные и созависимые отношения главных героинь, вызывающие между ними невероятное напряжение, которое в итоге подталкивает женщин к безумию.

Шоураннером проекта выступает Элис Бирч, ранее работавшая над сериалами «Нормальные люди» и «Разговоры с друзьями», а также лентами с Флоренс Пью «Чудо» и «Леди Макбет». Главным режиссером выступил Шон Дуркин («Марта, Марси Мэй, Марлен»), снявший несколько эпизодов, а остальные серии поставили Карин Кусама («Время возмездия») и Лорейн Волкштейн («Y. Последний мужчина»). Вместе с Вайс в актерский состав вошли Бритни Олдфорд, Дженнифер Эль, Поппи Лю, Майкл Чернус и Эмили Мид.

Премьера «Связанных насмерть» состоится 21 апреля.