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Киноафиша Новости Появились первые кадры из сериала «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли близняшек

Появились первые кадры из сериала «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли близняшек

15 февраля 2023 12:58
Появились первые кадры из сериала «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли близняшек

Многосерийный ремейк одноименного психологического триллера Дэвида Кроненберга.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил первые кадры из сериала о близняшках «Связанные насмерть», основанного на одноименном фильме Дэвида Кроненберга. В оригинальном фильме 1988 года обе ведущие роли сыграл Джереми Айронс, а в шестисерийном ремейке центральных персонажей воплотила обладательница премии «Оскар» Рэйчел Вайс.

Появились первые кадры из сериала «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли близняшекПоявились первые кадры из сериала «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли близняшек

Предстоящий психологический триллер об амбициях, корысти и темной стороне медицины расскажет о сестрах-близнецах Беверли и Эллиот Мантл, которые работают гинекологами и управляют успешной клиникой акушерства. В центре сюжета окажутся крайне запутанные и созависимые отношения главных героинь, вызывающие между ними невероятное напряжение, которое в итоге подталкивает женщин к безумию.

Появились первые кадры из сериала «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли близняшек
Появились первые кадры из сериала «Связанные насмерть» с Рэйчел Вайс в роли близняшек

Шоураннером проекта выступает Элис Бирч, ранее работавшая над сериалами «Нормальные люди» и «Разговоры с друзьями», а также лентами с Флоренс Пью «Чудо» и «Леди Макбет». Главным режиссером выступил Шон Дуркин («Марта, Марси Мэй, Марлен»), снявший несколько эпизодов, а остальные серии поставили Карин Кусама («Время возмездия») и Лорейн Волкштейн («Y. Последний мужчина»). Вместе с Вайс в актерский состав вошли Бритни Олдфорд, Дженнифер Эль, Поппи Лю, Майкл Чернус и Эмили Мид.

Премьера «Связанных насмерть» состоится 21 апреля.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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