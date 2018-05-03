Пазл, 2018

Драмеди о женской судьбе и настольной забаве. Агнес (Келли Макдональд) — скромная домохозяйка из пригорода, которая каждое утро просыпается если не от храпа мужа, то от звонка будильника. Рутинная изнуряющая повседневность, дни, неотличимые друг от друга, — обыкновенный ад, давно ставший нормой. Одна отдушина для добропорядочной католички — пазлы, пусть муж и ворчит, мол, детская забава. Откликнувшись на объявление о поиске партнера по собиранию мозаичных картин, Агнес знакомится с харизматичным индусом Робертом (Ирфан Кхан) — и жизнь будто начинается сначала... Второй полный метр маститого продюсера Марка Тёртлтауба (в его активе — три десятка фильмов, среди которых «Маленькая мисс Счастье» («Little Miss Sunshine», 2006); «Безопасность не гарантируется» («Safety Not Guaranteed, 2012); и «Громче, чем бомбы» («Louder Than Bombs», 2015) — мягкая драматическая комедия, в которой популярное настольное развлечение превращается в ёмкую метафору. Сложить пазл — кропотливое занятие, помогающее поверить в себя. Убедиться в возможности делать правильный выбор и управлять судьбой. Впрочем, пазл — только пусковой механизм, всё необходимое, чтобы жить, а не существовать, уже заложено в каждом из нас. И уникальный дуэт шотландской актрисы Келли Макдональд, звезды «Трейнспоттинга», кажется, ничуть не постаревшей за 22 года, и сделавшего прекрасную карьеру в Америке болливудца Ирфана Кхана работает на подтверждение этой истины.