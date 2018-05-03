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Пазл, 2018

2018 / США
6.7 Оцените
13 голосов
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Агнес — обычная домохозяйка, жена и мать двоих детей. Единственное, что отличает ее от таких же неприметных женщин — это невероятный талант в собирании пазлов. Решив разнообразить свою жизнь, Агнес объединяется в команду с другим любителем пазлов Робертом, и они отправляются в Нью-Йорк, на чемпионат страны по скоростному сбору этих головоломок. Это не нравится ее мужу, и не зря: они даже не подозревают, насколько сильно эта поездка изменит их жизни. 

  • Это был последний раз, когда индийский актер Ирфан Хан снялся в международном фильме, и его последний голливудский фильм перед смертью в 2020 году.
  • Келли Макдональд появилась в роли второго плана в фильме “Старикам тут не место” 2007 года, а Ирфан Хан — в роли второго плана в фильме “Миллионер из трущоб” 2008 года. Оба этих фильма подряд становились лауреатами премии “Оскар” за лучший фильм, режиссуру и адаптированный сценарий.
  • Коробка для iPhone, который героиня получает в подарок, предназначена для серебряного iPhone 6S, но iPhone, который она использует на протяжении всего фильма, — это золотой iPhone 7.
  • Ремейк фильма “Головоломка” аргентинского режиссера Натальи Смирнофф.
  • Премьерный показ фильма состоялся на кинофестивале “Сандэнс” 2018 года.

Драмеди о женской судьбе и настольной забаве. Агнес (Келли Макдональд) — скромная домохозяйка из пригорода, которая каждое утро просыпается если не от храпа мужа, то от звонка будильника. Рутинная изнуряющая повседневность, дни, неотличимые друг от друга, — обыкновенный ад, давно ставший нормой. Одна отдушина для добропорядочной католички — пазлы, пусть муж и ворчит, мол, детская забава. Откликнувшись на объявление о поиске партнера по собиранию мозаичных картин, Агнес знакомится с харизматичным индусом Робертом (Ирфан Кхан) — и жизнь будто начинается сначала... Второй полный метр маститого продюсера Марка Тёртлтауба (в его активе — три десятка фильмов, среди которых «Маленькая мисс Счастье» («Little Miss Sunshine», 2006); «Безопасность не гарантируется» («Safety Not Guaranteed, 2012); и «Громче, чем бомбы» («Louder Than Bombs», 2015) — мягкая драматическая комедия, в которой популярное настольное развлечение превращается в ёмкую метафору. Сложить пазл — кропотливое занятие, помогающее поверить в себя. Убедиться в возможности делать правильный выбор и управлять судьбой. Впрочем, пазл — только пусковой механизм, всё необходимое, чтобы жить, а не существовать, уже заложено в каждом из нас. И уникальный дуэт шотландской актрисы Келли Макдональд, звезды «Трейнспоттинга», кажется, ничуть не постаревшей за 22 года, и сделавшего прекрасную карьеру в Америке болливудца Ирфана Кхана работает на подтверждение этой истины.

6.7 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 24 февраля 2021
Премьера в мире 3 мая 2018
Возраст 16+
Режиссер
Марк Тертлтауб
В ролях
Ирфан Кхан
Ирфан Кхан
Остин Абрамс
Остин Абрамс
Мандела Беллами
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пазл 2 постера
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саундтрек фильма Пазл
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