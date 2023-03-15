Звезда «Форсажа» Натали Эммануэль сыграет с Омаром Си в ремейке «Наемного убийцы»

Согласно Deadline, звезда «Форсажа» и «Игры престолов» Натали Эммануэль пополнила актерский состав голливудского ремейка культового боевика Джона Ву «Наемный убийца». Актриса составит компанию утвержденному ранее Омару Си. Производством ленты занимается студия Universal Pictures. Фильм выйдет сразу на потоковом сервисе Peacock.

В оригинальной картине Чоу Юнь-Фат сыграл киллера, который соглашается на последнее дело, чтобы за счет своего гонорара оплатить операцию молодой незрячей певице, которая потеряла зрение по его вине. Детали сюжета новой версии пока неизвестны.

Режиссером переосмысления классического боевика 1989 года выступит все тот же Джон Ву. Над сценарием работали авторы «Кловерфилда, 10» Мэтт Стюкен и Джош Кэмпбелл, а также Эрен Криви («Добро пожаловать в капкан») и Брайан Хелгеленд («Секреты Лос-Анджелеса»). Релиз должен состояться до конца этого года.

В начале марта Эммануэль закончила длительные съемки в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы. Этой весной ее можно будет увидеть во втором сезоне многосерийной комедии «Крепкий Харт» и в блокбастере «Форсаж 10», а немного позднее она появится в семейной ленте с Марком Уолбергом «Король Артур».