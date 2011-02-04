Женщины против мужчин, 2011

В центре действия картины «Женщины против мужчин» — три истории, в каждой из которых обыгрываются те или иные недостатки женщин. Первая история следует за супругами Анной и Пьеро, которые живут вместе уже двадцать лет. Отношения в семье давно стали скучными и обыденными, и, кажется, что уже ничто не может их исправить. Однако, в результате одного инцидента, муж теряет память. Воспользовавшись моментом, Анна решает переделать его в идеального человека. Второй рассказ — о мужчинах, вместе играющих в музыкальной группе. Их вторые половины, при этом, не одобряют подобного поведения, и героям картины «Женщины против мужчин» приходится водить их вокруг пальца. Третий сюжет посвящен пластическому хирургу Марчелло и его уже бывшей жене Паоле. Пара изображает из себя счастливую семью ради его мамы, восьмидесятилетней, больной женщины.