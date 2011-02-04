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Постер фильма Женщины против мужчин
5.4
Киноафиша Фильмы Женщины против мужчин
5.4

Женщины против мужчин

, 2011
Femmine contro maschi
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Женщины против мужчин
5.4

О фильме

В центре действия картины «Женщины против мужчин» — три истории, в каждой из которых обыгрываются те или иные недостатки женщин. Первая история следует за супругами Анной и Пьеро, которые живут вместе уже двадцать лет. Отношения в семье давно стали скучными и обыденными, и, кажется, что уже ничто не может их исправить. Однако, в результате одного инцидента, муж теряет память. Воспользовавшись моментом, Анна решает переделать его в идеального человека. Второй рассказ — о мужчинах, вместе играющих в музыкальной группе. Их вторые половины, при этом, не одобряют подобного поведения, и героям картины «Женщины против мужчин» приходится водить их вокруг пальца. Третий сюжет посвящен пластическому хирургу Марчелло и его уже бывшей жене Паоле. Пара изображает из себя счастливую семью ради его мамы, восьмидесятилетней, больной женщины.

В ролях

Сальво Фикарра
Сальво Фикарра
Rocco
Валентино Пиконе
Валентино Пиконе
Michele
Клаудио Бизио
Клаудио Бизио
Marcello
Нэнси Брилли
Paola
Эмилио Солфрицци
Piero
Серена Аутьери
Diana
Франческа Инауди
Valeria
Лучана Литтиззетто
Anna
Lorenzo Cesari
Lorenzo
Де Анджелис, Вильма
Clara
Режиссер Фаусто Брицци
Сценарист Массимилиано Бруно, Фаусто Брицци, Марко Мартани, Валерия Ди Наполи
Композитор Бруно Дзамбрини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 4 февраля 2011
Дата выхода
18 ноября 2011 Германия 6
9 марта 2013 Испания
4 февраля 2011 Италия T
Сборы в мире $17 010 026
Производство Italian International Film, Medusa Film, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)
Другие названия
Femmine contro maschi, Women Vs Men, Nok férfiak ellen, Fêmeas Contra Machos: A Guerra dos Sexos - Parte 2, Guerra dos Sexos 2, Kusswechsel - Kein Vorspiel ohne Nachspiel, Mujeres contra hombres, Женщины против мужчин, Guerra dos Sexos, Men vs Women, Ανδρες Εναντίον Γυναικών

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 16 февраля 2023

Отзывы о фильме

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