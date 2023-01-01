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Женщины против мужчин Женщины против мужчин
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Femmine contro maschi

Женщины против мужчин, 2011

2011 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

В центре действия картины «Женщины против мужчин» — три истории, в каждой из которых обыгрываются те или иные недостатки женщин. Первая история следует за супругами Анной и Пьеро, которые живут вместе уже двадцать лет. Отношения в семье давно стали скучными и обыденными, и, кажется, что уже ничто не может их исправить. Однако, в результате одного инцидента, муж теряет память. Воспользовавшись моментом, Анна решает переделать его в идеального человека. Второй рассказ — о мужчинах, вместе играющих в музыкальной группе. Их вторые половины, при этом, не одобряют подобного поведения, и героям картины «Женщины против мужчин» приходится водить их вокруг пальца. Третий сюжет посвящен пластическому хирургу Марчелло и его уже бывшей жене Паоле. Пара изображает из себя счастливую семью ради его мамы, восьмидесятилетней, больной женщины.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2011
Возраст 16+
Режиссер
Фаусто Брицци
В ролях
Сальво Фикарра
Сальво Фикарра
Валентино Пиконе
Валентино Пиконе
Клаудио Бизио
Клаудио Бизио
Нэнси Брилли
Эмилио Солфрицци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщины против мужчин 2 постера
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Женщины против мужчин
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Кадры из фильма Все кадры
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