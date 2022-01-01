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Лоренцо Рикельми
Лоренцо Рикельми
Lorenzo Richelmy
О персоне
Фильмография
Лоренцо Рикельми
Lorenzo Richelmy
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Дата рождения
25 марта 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Лоренцо Рикельми
Родился 25 марта 1990 года. Специя, Италия.
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Фильмография Лоренцо Рикельми
Клаустрофобы. Начало
ужасы
2022, Италия / Франция
5.0
Климт и Шиле: Эрос и Психея
документальный
2018, Италия
7.0
Радуга
военный, драма
2017, Италия / Франция
5.0
Девушка в тумане
триллер, криминал
2017, Франция / Германия / Италия
7.0
Под счастливой звездой
комедия
2014, Италия
5.0
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