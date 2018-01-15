«Девушка в тумане»: Рецензия Киноафиши

Игра в расследование

Режиссером криминального триллера «Девушка в тумане» стал писатель и сценарист Донато Карризи. Его фильм снят по одноименному роману, чье авторство принадлежит самому режиссеру.

В маленьком городке пропадает шестнадцатилетняя школьница. За дело взялся скандально известный следователь Фогель (Тони Сервилло). Он прибывает на место со своим помощником (Лоренцо Рикельми). Фогель прекрасно понимает, что Анна Лу скорее всего уже мертва, но не прекращает расследование. Полицейский привлекает внимание прессы, о случившемся вскоре узнают по всей Италии. Методы Фогеля спорны и вызывают множество вопросов, но он все же не отступается от них и быстро находит поддержку среди местной полиции. Как прирожденный шоумен Фогель участвует в пресс-конференциях и знает, как вести себя с журналистами и подозреваемым (Алессио Бони).

Кадр из фильма «Девушка в тумане»

Киноверсия истории о похищении рыжеволосой девушки у Донато Карризи держится на элементах театральности – это касается постановки света и актерской игры. Не последнее место занимают манерные реплики – все-таки «Девушка в тумане» представляет собой рассказ, правда, напыщенному рассказчику доверять сложно. Фогель красуется перед вызванным посреди ночи психиатром Флоресом (Жан Рено), рассказывая о деле, которое он так и не смог забыть. Налет театральности в картине во многом совпадает и с проходящей через весь фильм линией разграничения правды и вымысла. Донато Карризи старательно изображает как размывается грань между ними вплоть до того, что местность, где произошло преступление, в ленте показывается в качестве весьма схематичного макета. Режиссер не перестает напоминать, что расследование шаг за шагом превращается в спектакль.

Кадр из фильма «Девушка в тумане»

Журналисты с легкой подачи Фогеля создают реальность преступления. Судьба девушки отходит на второй план и волнует лишь ее родителей. Донато Карризи показывает безутешную мать (Даниэла Пьяцца) и быстро возвращается к хитросплетениям сценариев похищения, что с такой ловкостью навязывают общественности журналисты и неуемный Фогель. Конечно, ничего нового в таком заходе нет. «Девушка в тумане» не первый и не последний фильм, в котором изображается влияние СМИ на чужое мнение во время расследования.

В киноленте «Лицо ангела» Майкла Уинтерботтома, например, также разрабатывалась схожая проблема. Уинтерботтом представил то, какими разными могут быть версии произошедшего и какую силу они могут иметь. При этом режиссер обострил ту часть вопроса, что у Донато Карризи осталась в тени. В схватке интерпретаций, борющихся за лидерство, неизменно угасает лик убитого. О его личности забывается, пока решается, что же было на самом деле и как быть с подозреваемыми. Для Уинтерботтома такая ситуация невыносима. Он проводит героя Даниэля Брюля через круги ада.

Кадр из фильма «Девушка в тумане»

Всплывает метафора ада и у Донато Карризи. Но от ужаса неприкаянности в «Девушке в тумане» мало что остается. Если Томас в исполнении Брюля явно тяготился необходимостью создавать свою вариацию возможного, то основные герои Донато Карризи получают удовольствие от того, какой жребий им выпал. Режиссеру интересны их тщеславие и власть, изощренный ум и глупость.

«Девушка в тумане» выстраивается на пересечении правды и вымысла. Однако Донато Карризи слишком навязчиво и нарочито прибегает к театральной условности. В конечном счете выбранные им способы воссоздания расследования оборачиваются против него – фильму не хватает утонченности. Донато Карризи дотошно разъясняет едва ли не каждый сюжетный твист и особо не углубляется в прорисовку портретов ряда немаловажных персонажей. Так что словоохотливость в его фильме соседствует с недосказанностью.

Елена Громова

В российском прокате с 25 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Девушка в тумане»