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Фильмография
Лукреция Гидоне
Lucrezia Guidone
Киноафиша
Персоны
Лукреция Гидоне
Лукреция Гидоне
Lucrezia Guidone
Дата рождения
3 июня 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Биография Лукреции Гидоне
Родилась 3 июня 1986 года. Пескара, Италия.
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Популярные фильмы
7.0
Девушка в тумане
(2017)
6.3
(Не)верность
(2022)
6.0
Три метра над небом
(2020)
Фильмография Лукреции Гидоне
6.3
(Не)верность
драма, мелодрама
2022, Италия
6
Три метра над небом
драма, мелодрама
2020, Италия
7
Девушка в тумане
La ragazza nella nebbia
триллер, криминал
2017, Франция / Германия / Италия
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