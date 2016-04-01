Он и Она, 2016

Кия и Кабир встретились в самолете, следующем из Чандигарха в Дели. Во время знакомства выясняется, что Кабир не стремится к успешной карьере – ему интереснее вести домашние дела, а Кия, напротив, мечтает стать преуспевающей бизнес-леди. Вскоре молодые люди понимают, что влюблены друг в друга, и принимаю решение пожениться. Они договариваются, что Кабир будет отвечать за домашнее хозяйство, а Кия материально обеспечивать семью.

Их семейная жизнь складывается успешно, а карьера Кии идёт в гору до тех пор, пока пресса не начинает проявлять повышенный интерес к нетипичному распределению семейных обязанностей в паре. Кабир дает множество интервью по вопросам гендерного равенства, что отнимает ни мало времени, и не позволяет ему уделять достаточно внимания дому и семье.