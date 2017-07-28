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Совет да любовь
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Mubarakan

Совет да любовь, 2017

2017 / Индия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 28 июля 2017
Возраст 6+
Режиссер
Анис Базми
В ролях
Анил Капур
Анил Капур
Арджун Капур
Илеана
Неха Шарма
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Совет да любовь 1 постер
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саундтрек фильма Совет да любовь
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