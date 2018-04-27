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А живет одним днем, но однажды влюбляется в девочку Рианнон, и его существование переворачивается. Все дело в том, что А – дух, перемещающийся каждые 24 часа в новое тело, поэтому влюбленность в его случае – дело сложное и плохо реализуемое. Но он не отчаивается и пытается единственный раз в жизни рассказать о себе и попытаться понравиться Рианнон. Правда, его планам мешают: постоянно меняющаяся внешность, родители и общественность, которую волнуют обстоятельства того, что в…