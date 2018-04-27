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Привидение Привидение
Киноафиша Фильмы Привидение Отзывы о фильме «Привидение»
Every Day Привидение 2018 / США
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Привидение»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

А живет одним днем, но однажды влюбляется в девочку Рианнон, и его существование переворачивается. Все дело в том, что А – дух, перемещающийся каждые 24 часа в новое тело, поэтому влюбленность в его случае – дело сложное и плохо реализуемое. Но он не отчаивается и пытается единственный раз в жизни рассказать о себе и попытаться понравиться Рианнон. Правда, его планам мешают: постоянно меняющаяся внешность, родители и общественность, которую волнуют обстоятельства того, что в…

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Лилит Вирабян 27 апреля 2018, 21:53
Оценка
Примитивный фильм, задумка хорошая но снято не интересно (
27 апреля 2018, 21:53 Ответить
Юлия Тимошенко 30 апреля 2018, 19:39
Оценка
В целом очень милое кино,ожидала большего.
30 апреля 2018, 19:39 Ответить
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