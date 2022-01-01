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Майкл Сакси
Майкл Сакси
Michael Sucsy
О персоне
Фильмография
Майкл Сакси
Michael Sucsy
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Дата рождения
14 февраля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Майкла Сакси
Родился 14 февраля 1972 года. США.
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Фильмография Майкла Сакси
Привидение
мелодрама, драма
2018, США
7.0
Клятва
мелодрама, драма
2011, США
7.0
Серые сады
драма, биография
2008, США
7.0
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