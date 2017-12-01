«И смех, и грех»: Рецензия Киноафиши

Смех сквозь слезы

Чтобы спастись от банкротства, Николя (Фабрис Эбуе) срочно нужно сколотить бойз-бэнд, который собрал бы на своей выступление полный зад Олимпийского. У него есть всего полгода на поиск и отбор кандидатов, маркетинговую кампанию по раскрутке новых звезд и продаже билетов на концерт. Любая ошибка станет фатальной: он лишится своей студии, которую поглотила президент крупной организации. Его помощница Сабрина (Одри Лами) вспоминает о группе «Поющие священники». Музыкальный продюсер мгновенно загорается этой идеей и решает собрать музыкальную группу из католического священника, имама и раввина, которые мало того что не особо жаждут работать сообща, так еще и, как оказывается, имеют ворох собственных проблем, которые Николя придется решать.

Кадр из фильма «И смех, и грех»

Режиссер и по совместительству исполнитель одной из главных ролей в своих фильмах Фабрис Эбуе умудрился создать из простого ролика на YouTube нечто милое забавное и, как ни странно, серьезное. Изначально было понятно, что использование образов священнослужителей различных в прошлом (да и в настоящем тоже) конфликтующих народов – благодатная почва для бесконечных религиозных шуточек. Избыточный юмор, соседствующий с поднятием серьезных и вовсе не смешных тем, как кажется, пытается хоть раз попасть в точку, заставить каждого из зрителя за сеанс улыбнуться хотя бы над одной из шуток. И если в «Завуалируй это» Со Абади юмор подавался осторожно, касаясь религии только в гротескной набожности Махмуда, то «И смех, и грех» бьет наповал и очередями: шутки про обрезание, шутки над шутками про обрезание, бесконечная самоирония самих персонажей и, как ни странно, Эбуе над самим собой, шутки про секс, про социальное устройство – и все это соседствует с тяжелыми темами про религиозное недопонимание, стереотипы (которые, к слову, тоже умудрились быть высмеянными), одиночество, бедность, давление массового общества, неприятие социума, маргинализм, отчаяние… В своей первой самостоятельной комедии Фабрис Эбуе накидал настоящую мешанину из всевозможных тем, пытаясь хоть как-то зацепить массовую аудиторию.

Кадр из фильма «И смех, и грех»

Все это привело к тому, что предполагаемое провокационное остросоциальное произведение ощутимо просело под тяжестью поднимаемых тем. Фильму пришлось выдержать вес не только раскрываемой истории четырех основных мужских персонажей, но и поиск ответов на те темы, над которыми до сих пор бьются философы. Естественно, что в произведении остаются висящие нити повествования – не до конца раскрыта любовная линия, не дожата часть актуальных проблем, а ключевая философия произведения оказалась разрозненной и распалась на несколько составляющих частей.

Кадр из фильма «И смех, и грех»

При этом с технической точки зрения к «И смех, и грех» - довольно неплохое произведение. Игра актеров не вызывает нареканий, обладает химией и сыгранностью, а музыкальное сопровождение и операторская работа не отзывается конвульсиями при просмотре. Картинка довольно приятная – насколько вообще может быть приятным изображение отрезанного младенческого достоинства, например. Не переведенные тексты песен, играющие в музыкальной комедии важную роль, остались и вовсе неосвоенной целиной для не знающего языка зрителя. Впрочем, это и хорошо: дубляж и так едва справляется со специфическим французским юмором и адаптацией юмора для отечественного потребителя.

«И смех, и грех» оказывается чуть тяжелее, чем недавний «мистер Феличита» и «Завуалируй это»; вместе с тем, он куда глубже затрагивает проблемы в обществе, преподнося их в обманчиво легком и смешном жанре. Частично Эбуе своей цели достиг, создав произведение, которое хоть чем-то да зацепит каждого.

Потапова Галина

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «И смех, и грех»