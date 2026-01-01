Брат и сестра Амедео и Офелия сдают квартиры в своем доме, но получают за аренду гроши. Они решают выселить жильцов и продать здание. Неожиданно погибает их кот, и это событие ставит на уши весь дом.

Амедео и Офелия Пекораро унаследовали от отца старый многоквартирный дом в центре Рима. Они сами живут в нем и зарабатывают тем, что собирают скудные деньги за аренду квартир. Герои не умеют управлять своим бизнесом: ставят низкую цену, прощают съемщикам долги и сокращают плату, если их любимый кот как-то напакостил соседям. Амедео и Офелия устали от бедной жизни и мечтают продать дом компании недвижимости, которая его снесет.

Внезапно кто-то выкидывает из окна их кота. Начинается расследование, будоражащее всех жильцов. Каждому из них есть что скрывать, и гибель животного – не самое страшное. Музыканты оркестра оказываются наркодилерами, владелица школы шахмат – хозяйкой борделя, министр – гомосексуалистом. Тем временем Амадео влюбляется в разгульную девушку Ванду, а Офелия соблазняет священника Дона Пеззоллу…