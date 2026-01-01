Оповещения от Киноафиши
Кот

Кот

Il gatto 18+
О фильме

Брат и сестра Амедео и Офелия сдают квартиры в своем доме, но получают за аренду гроши. Они решают выселить жильцов и продать здание. Неожиданно погибает их кот, и это событие ставит на уши весь дом.

Амедео и Офелия Пекораро унаследовали от отца старый многоквартирный дом в центре Рима. Они сами живут в нем и зарабатывают тем, что собирают скудные деньги за аренду квартир. Герои не умеют управлять своим бизнесом: ставят низкую цену, прощают съемщикам долги и сокращают плату, если их любимый кот как-то напакостил соседям. Амедео и Офелия устали от бедной жизни и мечтают продать дом компании недвижимости, которая его снесет.

Внезапно кто-то выкидывает из окна их кота. Начинается расследование, будоражащее всех жильцов. Каждому из них есть что скрывать, и гибель животного – не самое страшное. Музыканты оркестра оказываются наркодилерами, владелица школы шахмат – хозяйкой борделя, министр – гомосексуалистом. Тем временем Амадео влюбляется в разгульную девушку Ванду, а Офелия соблазняет священника Дона Пеззоллу… 

Страна Италия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 27 апреля 1977
Дата выхода
27 апреля 1977 Италия
Производство Rafran Cinematografica
Другие названия
Il gatto, The Cat, Der Kater lässt das Mausen nicht, ¿Quién desaloja a esta gente?, A macska rejtélyes halála, Aqui Há Gato, Kot, La casa de los desmadres, O gatos... honei tin oura tou pantou, Qui a tué le chat?, Wie doodde de kat?, Кот
Режиссер
Луиджи Коменчини
В ролях
Мишель Галабрю
Филипп Леруа
Филипп Леруа
Уго Тоньяцци
Марио Брега
Далила Ди Лаззаро
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9

6.9
10 голосов

6.8 IMDb
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
