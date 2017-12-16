Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Возрожденные" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все пары делают это Все пары делают это
Киноафиша Фильмы Все пары делают это Отзывы о фильме «Все пары делают это»
Daddy cool Все пары делают это 2017 / Франция
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Все пары делают это»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Проведя вместе бунтарскую молодость, Адриан и Мод даже не заметили, как стали сначала парой, а потом семьей. Сделав татуировки, они признались друг другу в вечной любви. Прошло время - Мод стала известной писательницей, Адриан, не желая меняться, по-прежнему занимается своим магазином виниловых пластинок, редко находя достойного покупателя, а остальное время тратит на развлечения и выпивку. Мод все чаще приходит к мысли, что с таким человеком вряд ли можно завести детей, ведь он сам, как…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
prinkipium.irk 16 декабря 2017, 16:03
Оценка
Комедия бомба. В стиле безумной свадьбы. Только вопрос не национальности в семье, а появление детей и влияние детей на доселе эгоистичный образ жизни молодожёнов.
Почему рекламу не сделали!
На начало декабря лучший семейный фильм. Юмор как всегда по- французски индивидуален и разнообразен, шуток ниже живота минимум. Шутки тонкие и понятны для молодожёнов старше 25 годков.
Комедия бомба.
16 декабря 2017, 16:03 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 117 комментариев
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг 8 комментариев
Хищник
Хищник 2 комментария
Черный лотос
Черный лотос 1 комментарий
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App