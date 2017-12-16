Проведя вместе бунтарскую молодость, Адриан и Мод даже не заметили, как стали сначала парой, а потом семьей. Сделав татуировки, они признались друг другу в вечной любви. Прошло время - Мод стала известной писательницей, Адриан, не желая меняться, по-прежнему занимается своим магазином виниловых пластинок, редко находя достойного покупателя, а остальное время тратит на развлечения и выпивку. Мод все чаще приходит к мысли, что с таким человеком вряд ли можно завести детей, ведь он сам, как…
Почему рекламу не сделали!
На начало декабря лучший семейный фильм. Юмор как всегда по- французски индивидуален и разнообразен, шуток ниже живота минимум. Шутки тонкие и понятны для молодожёнов старше 25 годков.
Комедия бомба.
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