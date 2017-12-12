«Все пары делают это»: Рецензия Киноафиши

Может быть, займемся любовью?

Проведя вместе бунтарскую молодость, Адриан и Мод даже не заметили, как стали сначала парой, а потом семьей. Сделав татуировки, они признались друг другу в вечной любви. Прошло время - Мод стала известной писательницей, Адриан, не желая меняться, по-прежнему занимается своим магазином виниловых пластинок, редко находя достойного покупателя, а остальное время тратит на развлечения и выпивку. Мод все чаще приходит к мысли, что с таким человеком вряд ли можно завести детей, ведь он сам, как ребенок. Она подает на развод и заводит нового парня, а Адриан ультимативно продолжает жить в их общей квартире, расположившись на диване. Ровно до того момента, пока власти не отбирают у него магазинчик за долги. Адриану срочно приходится найти работу, а Мод - вдохновение, ведь ее истории перестали быть смешными, из-за чего издатель считает, что у нее депрессия. Адриан организовывает ясли, а девушка открывает в его общении с детьми сюжет для работы и задумывается о том, что его сумасшедшее отношение к миру, импульсивные поступки и любовь к музыке не так уж и плохи.

Кадр из фильма «Все пары делают это»

Фильм начинается с фотографий, через которые зритель прослеживает историю любви и взаимоотношений Адриана и Мод. А оригинальная французская речь и субтитры создают правильный настрой и еще больше сближают французов и русских, ведь темпераменты у нас очень похожи. У создателей отлично получилось показать разные миры, в которых существуют герои. Уютная, обыденная и предсказуемая жизнь Мод с Рено, ее новым парнем, и сумасбродное, инфантильное, бесцельное существование Адриана. Она думает о перспективе и будущем, а он просто проплывает через каждый день, пока не приходится дрыгать ногами, чтобы выжить и вернуть любимую.

Кадр из фильма «Все пары делают это»

Зацепившись за идею с яслями, Адриан иногда сидит с детьми сестры, ему кажется, что это у него должно получиться. Он рисует себе диплом и развешивает по Парижу объявления. А вот дальше происходит то ли сказка, то ли истинное чудо, хотя, возможно, родителям просто настолько некогда отвлекаться от собственных проблем, что они не замечают, кому отдают своих чад. Ведь Адриан не выпускает изо рта сигарету и ничегошеньки не понимает в уходе за детьми. Он кормит их едой из местного Макдональдса, а еще выводит малышей погулять, запрягая их к коляске. Вот вы бы своих чад такому человеку доверили?

Кадр из фильма «Все пары делают это»

Есть здесь и классические для кинематографа приемы: парк аттракционов, туалетный юмор, перерождение и незапланированная беременность. А еще стоит обратить внимание на саундтрек - хороший благодаря давно проверенным хитам, раз уж зрителей не балуют здесь красивыми пейзажами Парижа. Не стоит раньше времени и выходить из кинозала, т.к. после фильма создатели решили немного дополнить историю и рассказали о дальнейших приключениях Адриан и Мод в виде комиксов. А на самих финальных титрах бородатый нянь еще и поет с ребятами песенку о том, что дети это, конечно, ужасно, но ведь с ними жизнь становится светлей, и вот здесь сразу же вспоминается советская история про «Усатого няня».

Кадр из фильма «Все пары делают это»

Французская мелодрама «Все пары делают это» - беспроигрышная история про отношения, их крах и итоги совместного существования. Зрителям будет и грустно, и смешно, и одиноко, и при этом хорошо понятно поведение героев, которые в безвыходных ситуациях начинают вести себя иначе, хотя, казалось бы, все взрослые, зачем меняться-то? А главный вывод здесь - не нужно быть идеальными, главное дополнять и хорошо понимать и принимать друг друга. Удачно подобраны и профессии героев - музыкальная часть Адриана отлично дополняет сцены с детьми и их ежедневными происшествиями, а альбомы с комиксами Мод хоть как-то «отбеливают» действия главного героя. Но настроение кино создает правильное, давая надежду на любовь, свершения и, возможно, даже на чудо, которого так недостает и хочется именно в праздничные дни.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 14 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Все пары делают это»