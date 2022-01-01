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Бернар Ле Кок
Бернар Ле Кок
Bernard Le Coq
О персоне
Фильмография
Бернар Ле Кок
Bernard Le Coq
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Дата рождения
25 сентября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Бернара Ле Кока
Родился 25 сентября 1950 года. Франция.
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Фильмография Бернара Ле Кока
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
драма, биография, исторический
2018, Бельгия / Франция
7.0
Все пары делают это
комедия
2017, Франция
5.0
Скрытое
драма, триллер
2005, Франция / Австрия / Германия / Италия
4.0
Цветок зла
триллер, драма
2003, Франция
6.0
Воспоминание о прекрасном
мелодрама, драма
2001, Франция
7.0
За нас двоих
мелодрама, криминал
1979, Канада / Франция
6.0
Супружество
мелодрама
1974, Франция
7.0
Сезар и Розали
комедия, мелодрама, драма
1972, Франция / Италия / ФРГ
7.0
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