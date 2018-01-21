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Семнадцатилетняя Жанна возвращается из монастыря в семейное поместье Тополя. В скором времени она знакомится с сыном разорившегося дворянина Жюльеном. Юная наивная девушка быстро влюбляется, не думая, что его могут привлекать исключительно её деньги. Но после свадьбы в мировоззрении Жанны быстро наступают перемены — её муж вовсе не тот приятный юноша, в которого она влюбилась. И в будущем ей предстоит не раз столкнуться с изменами, человеческой жестокостью и потерей близких. Кадр из…