Семнадцатилетняя Жанна возвращается из монастыря в семейное поместье Тополя. В скором времени она знакомится с сыном разорившегося дворянина Жюльеном. Юная наивная девушка быстро влюбляется, не думая, что его могут привлекать исключительно её деньги. Но после свадьбы в мировоззрении Жанны быстро наступают перемены — её муж вовсе не тот приятный юноша, в которого она влюбилась. И в будущем ей предстоит не раз столкнуться с изменами, человеческой жестокостью и потерей близких. Кадр из…
для его воплощения. Не надо было слепо следовать сюжету (цепь обманов и разочарований главной героини), потому что тогда надо было на место Жанны поставить Катерину Ивановну из "Преступления и наказания" Достоевского, которая то всех невзгод в конце концов в отчаянии рычит: "уездили клячу, надорвалась!" Вот в этом случае фильм "Жизнь" стал бы бунтом героини против жизни, вызовом судьбе и ...явлением искусства.
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