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Une vie Жизнь 2016 / Франция
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Жизнь»

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Семнадцатилетняя Жанна возвращается из монастыря в семейное поместье Тополя. В скором времени она знакомится с сыном разорившегося дворянина Жюльеном. Юная наивная девушка быстро влюбляется, не думая, что его могут привлекать исключительно её деньги. Но после свадьбы в мировоззрении Жанны быстро наступают перемены — её муж вовсе не тот приятный юноша, в которого она влюбилась. И в будущем ей предстоит не раз столкнуться с изменами, человеческой жестокостью и потерей близких. Кадр из…

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Герман Арутюнов 21 января 2018, 20:07
Все в этом мире имеет свою тайну, свое очарование. Здесь нет сильных характеров и мощных событий, которые и становятся предметом искусства. Но есть камерность, матовость, бережность частной жизни. Она начинается эпизодом, где муж обещает своей молодой жене, что будет любить ее всю жизнь. Вот на такой ноте и можно было снять всю картину и она бы стала как полотно Вермеера маленьким камерным чудом - перепады полутонов, оттенки красок, крупные планы тканей, листьев, цветов, лиц, жестов и поз. Умные и талантливые фотомастера показывают, что жизнь - чудо, хотя вроде ничего для этого не делают. Просто выбирают другой угол зрения, другой наклон реальности, вакуум в событиях, когда такая тишина, что писк комара звучит как гром. Увы, здесь режиссер, выбрав тихий сюжет, не нашел тихих средств
для его воплощения. Не надо было слепо следовать сюжету (цепь обманов и разочарований главной героини), потому что тогда надо было на место Жанны поставить Катерину Ивановну из "Преступления и наказания" Достоевского, которая то всех невзгод в конце концов в отчаянии рычит: "уездили клячу, надорвалась!" Вот в этом случае фильм "Жизнь" стал бы бунтом героини против жизни, вызовом судьбе и ...явлением искусства.
21 января 2018, 20:07 Ответить
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