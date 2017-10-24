«Жизнь»: Рецензия Киноафиши

Бесхитростная правда

Семнадцатилетняя Жанна возвращается из монастыря в семейное поместье Тополя. В скором времени она знакомится с сыном разорившегося дворянина Жюльеном. Юная наивная девушка быстро влюбляется, не думая, что его могут привлекать исключительно её деньги. Но после свадьбы в мировоззрении Жанны быстро наступают перемены — её муж вовсе не тот приятный юноша, в которого она влюбилась. И в будущем ей предстоит не раз столкнуться с изменами, человеческой жестокостью и потерей близких.

Кадр из фильма «Жизнь»

Перед просмотром этой картины важно понимать, что главная задача режиссёра — максимально близко передать атмосферу одноимённого произведения Ги де Мопассана, по которому и снят фильм. Над этим романом автор работал около шести лет и вложил в сюжет и описания множество отсылок к собственной биографии. Важная отличительная черта книги — неспешность повествования и обилие описаний пейзажей. И здесь авторы картины сумели полностью передать дух оригинала. Фильм отличается долгими планами природы, довольно странным резким монтажом, который вкупе с нелинейными вставками заставляет вспомнить поздние фильмы Теренса Малика.

Кадр из фильма «Жизнь»

Как и в романе Мопассана, событий в фильме не очень много. Фактически весь сюжет — жизнь и переживания главной героини. Сначала она из наивной девушки превращается в разочарованную жизнью женщину, поскольку постоянно сталкивается с ложью окружающих. Потом все заботы отходят на второй план, когда у неё рождается сын. Но и этому счастью не суждено продлиться слишком долго. Ребёнок вырастает и тоже оказывается равнодушным к своей матери, постоянно требуя у неё денег. Но в конечном итоге моралью картины становится та самая «бесхитростная правда» (эпиграф к роману Мопассана), произнесённая единственным полностью преданным Жанне человеком — служанкой Розали: «Жизнь не так уж хороша, но и не так уж плоха, как о ней думают».

Кадр из фильма «Жизнь»

Подобные фильмы очень трудно оценивать или советовать. С одной стороны «Жизнь» уже завоевала признание критиков и несколько престижных фестивальных наград. С другой — она полностью укладывается в понятие «кино не для всех», массовому зрителю сюжет может показаться скучным и затянутым. А вот любители картин, где главная нагрузка идёт не на события, а на визуальную и звуковую составляющую и ценители творчества Мопассана наверняка оценят неоднозначную атмосферу. На первый взгляд «Жизнь» кажется совершенно депрессивным фильмом, но постепенно в сюжете проступает понимание, что в любых самых сложных ситуациях остаётся место приятным воспоминаниям, а если какие-то близкие люди уходят — на их месте появляются другие.

Кадр из фильма «Жизнь»

Смотреть этот фильм непросто, поскольку здесь нужно именно проникнуться атмосферой повествования, не отвлекаясь все два часа, иначе ощущения будут потеряны. И в оформлении созданы все условия именно для полного погружения в реалии мира Мопассана. В картине практически полностью отсутствует музыка, за исключением рояля во вставках с воспоминаниями, вместо неё звуковой фон наполнен звуками природы или естественным шумом старого дома. Камера снимает с нестандартных ракурсов, показывая персонажей не с традиционных планов, а скорее так, как люди видят друг друга: сбоку, сзади или фокусируясь совсем не на той точке, которая сейчас должна быть в центре. Нередко это смущает, создавая ощущение, что оператор просто забыл выключить камеру, но очевидно такой подход направлен на создание атмосферы присутствия. Что же касается нелинейных вставок и флэшбеков, то первую треть фильма они выглядят довольно странно. Причём некоторые остаются без подробного объяснения, и те, кто не знаком с оригинальным романом, могут так и не разобраться, что в итоге случилось с Жюльеном.

Алексей Хромов

Расписание и покупка билетов на фильм «Жизнь»