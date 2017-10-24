Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Жизнь»: Рецензия Киноафиши

«Жизнь»: Рецензия Киноафиши

24 октября 2017 00:00
«Жизнь»: Рецензия Киноафиши
Бесхитростная правда

Семнадцатилетняя Жанна возвращается из монастыря в семейное поместье Тополя. В скором времени она знакомится с сыном разорившегося дворянина Жюльеном. Юная наивная девушка быстро влюбляется, не думая, что его могут привлекать исключительно её деньги. Но после свадьбы в мировоззрении Жанны быстро наступают перемены — её муж вовсе не тот приятный юноша, в которого она влюбилась. И в будущем ей предстоит не раз столкнуться с изменами, человеческой жестокостью и потерей близких.

https://www.kinoafisha.info/movies/8353479/
Кадр из фильма «Жизнь»

Перед просмотром этой картины важно понимать, что главная задача режиссёра — максимально близко передать атмосферу одноимённого произведения Ги де Мопассана, по которому и снят фильм. Над этим романом автор работал около шести лет и вложил в сюжет и описания множество отсылок к собственной биографии. Важная отличительная черта книги — неспешность повествования и обилие описаний пейзажей. И здесь авторы картины сумели полностью передать дух оригинала. Фильм отличается долгими планами природы, довольно странным резким монтажом, который вкупе с нелинейными вставками заставляет вспомнить поздние фильмы Теренса Малика.

Кадр из фильма «Жизнь»
Кадр из фильма «Жизнь»

Как и в романе Мопассана, событий в фильме не очень много. Фактически весь сюжет — жизнь и переживания главной героини. Сначала она из наивной девушки превращается в разочарованную жизнью женщину, поскольку постоянно сталкивается с ложью окружающих. Потом все заботы отходят на второй план, когда у неё рождается сын. Но и этому счастью не суждено продлиться слишком долго. Ребёнок вырастает и тоже оказывается равнодушным к своей матери, постоянно требуя у неё денег. Но в конечном итоге моралью картины становится та самая «бесхитростная правда» (эпиграф к роману Мопассана), произнесённая единственным полностью преданным Жанне человеком — служанкой Розали: «Жизнь не так уж хороша, но и не так уж плоха, как о ней думают».

Кадр из фильма «Жизнь»
Кадр из фильма «Жизнь»

Подобные фильмы очень трудно оценивать или советовать. С одной стороны «Жизнь» уже завоевала признание критиков и несколько престижных фестивальных наград. С другой — она полностью укладывается в понятие «кино не для всех», массовому зрителю сюжет может показаться скучным и затянутым. А вот любители картин, где главная нагрузка идёт не на события, а на визуальную и звуковую составляющую и ценители творчества Мопассана наверняка оценят неоднозначную атмосферу. На первый взгляд «Жизнь» кажется совершенно депрессивным фильмом, но постепенно в сюжете проступает понимание, что в любых самых сложных ситуациях остаётся место приятным воспоминаниям, а если какие-то близкие люди уходят — на их месте появляются другие.

Кадр из фильма «Жизнь»
Кадр из фильма «Жизнь»

Смотреть этот фильм непросто, поскольку здесь нужно именно проникнуться атмосферой повествования, не отвлекаясь все два часа, иначе ощущения будут потеряны. И в оформлении созданы все условия именно для полного погружения в реалии мира Мопассана. В картине практически полностью отсутствует музыка, за исключением рояля во вставках с воспоминаниями, вместо неё звуковой фон наполнен звуками природы или естественным шумом старого дома. Камера снимает с нестандартных ракурсов, показывая персонажей не с традиционных планов, а скорее так, как люди видят друг друга: сбоку, сзади или фокусируясь совсем не на той точке, которая сейчас должна быть в центре. Нередко это смущает, создавая ощущение, что оператор просто забыл выключить камеру, но очевидно такой подход направлен на создание атмосферы присутствия. Что же касается нелинейных вставок и флэшбеков, то первую треть фильма они выглядят довольно странно. Причём некоторые остаются без подробного объяснения, и те, кто не знаком с оригинальным романом, могут так и не разобраться, что в итоге случилось с Жюльеном.

Алексей Хромов

Расписание и покупка билетов на фильм «Жизнь»

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой