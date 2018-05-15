Отзывы о фильме
Руководство «Perrin Industries» решает закрыть свою фабрику, несмотря на то, что в этом году она принесла достаточно немалую прибыль. Но 1100 сотрудников не желают мириться с таким положением вещей. Они решают бороться с несправедливым решением руководства и сделать всё, чтобы сохранить свою работу.
|3 августа 2018
|Австралия
|15 августа 2019
|Австрия
|18 апреля 2019
|Аргентина
|10 октября 2019
|Бразилия
|28 марта 2019
|Венгрия
|25 апреля 2019
|Германия
|28 марта 2019
|Гонконг
|21 марта 2019
|Греция
|11 июля 2019
|Дания
|23 февраля 2019
|Индия
|15 ноября 2018
|Италия
|31 августа 2018
|Канада
|20 октября 2018
|Китай
|9 сентября 2018
|Нидерланды
|12 апреля 2019
|Норвегия
|23 мая 2019
|Польша
|31 октября 2018
|Португалия
|19 июля 2019
|США
|9 мая 2019
|Словакия
|7 декабря 2018
|Тайвань
|11 апреля 2019
|Уругвай
|16 мая 2018
|Франция
|23 августа 2018
|Хорватия
|7 марта 2019
|Чехия
|3 мая 2019
|Швейцария
|26 января 2019
|Швеция