Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма На войне
1 постер
Киноафиша Фильмы На войне

На войне

Un Autre Monde 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Руководство «Perrin Industries» решает закрыть свою фабрику, несмотря на то, что в этом году она принесла достаточно немалую прибыль. Но 1100 сотрудников не желают мириться с таким положением вещей. Они решают бороться с несправедливым решением руководства и сделать всё, чтобы сохранить свою работу.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 11 февраля 2020
Премьера в мире 15 мая 2018
Дата выхода
3 августа 2018 Австралия
15 августа 2019 Австрия
18 апреля 2019 Аргентина
10 октября 2019 Бразилия
28 марта 2019 Венгрия
25 апреля 2019 Германия
28 марта 2019 Гонконг
21 марта 2019 Греция
11 июля 2019 Дания
23 февраля 2019 Индия
15 ноября 2018 Италия
31 августа 2018 Канада
20 октября 2018 Китай
9 сентября 2018 Нидерланды
12 апреля 2019 Норвегия
23 мая 2019 Польша
31 октября 2018 Португалия
19 июля 2019 США
9 мая 2019 Словакия
7 декабря 2018 Тайвань
11 апреля 2019 Уругвай
16 мая 2018 Франция
23 августа 2018 Хорватия
7 марта 2019 Чехия
3 мая 2019 Швейцария
26 января 2019 Швеция
Сборы в мире $2 235 052
Производство Nord-Ouest Films, France 3 Cinéma, France Télévisions
Другие названия
En guerre, At War, Em Guerra, En guerra, La guerra silenciosa, Streik, Un Autre Monde, Fransk opprør, I krig, In guerra, Na wojnie, Savaşta, Sztrájk a gyárban, Σε πόλεμο, На война, На войне, 全面開戰, 开战
Режиссер
Стефан Бризе
Стефан Бризе
В ролях
Венсан Линдон
Венсан Линдон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на На войне
Закон рынка 6.7
Закон рынка (2016)
Жизнь 6.2
Жизнь (2016)
Я здесь не для того, чтобы меня любили 7.3
Я здесь не для того, чтобы меня любили (2005)
Лимонад 6.8
Лимонад (2018)
Те, кто работают 6.9
Те, кто работают (2018)
Мелкий фермер 7.1
Мелкий фермер (2017)
Сеть 7.3
Сеть (2016)
Августина 6.1
Августина (2012)
Явление 6.3
Явление (2018)
Дневник горничной 6.5
Дневник горничной (2015)
Белые рыцари 6.1
Белые рыцари (2015)
Славные ублюдки 5.4
Славные ублюдки (2013)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина
«Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал
Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото)
Отличите Шубина из «Невского» от Ухватова из «Первого отдела»? Тогда точно пройдете наш сложный тест по детективам на 5/5
Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»
Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему
«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь
«Точь-в-точь как в “Полярном”»: что не так с новыми русскими сериалами – на примере свежих детективов (и «Инспектора Гаврилова»)
Про «попрошу остаться» из «17 мгновений весны» многие помнят: а вы ответьте, какие из 5 фраз говорил сам Штирлиц (тест)
«"Интерстеллар" для самых бедных, унылая драма»: главный шедевр Тарковского на Западе не поняли даже полвека спустя
Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше