Награды и номинации фильма Жизнь 2016

Венецианский кинофестиваль 2016 Венецианский кинофестиваль 2016
Competition
Победитель
Лучший фильм
Номинант
