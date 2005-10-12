Я здесь не для того, чтобы меня любили, 2005

Жан-Клоду пятьдесят, и с тех пор, как он развелся с женой, его личная жизнь стала унылой, однообразной и безрадостной. Каждое воскресенье он вынужден ездить в дом престарелых к своему отцу — невыносимому злобному брюзге. Работа тоже не приносит удовлетворения, по долгу службы Жан-Клод несет людям горе и несчастье, занимаясь выселением или конфискацией имущества неплатежеспособных жильцов. Обратившись к врачу с жалобами на сердце, Жан-Клод получает рекомендацию повысить физические нагрузки, и записывается в соседнюю с работой танцевальную студию. Там он встречает Франсуазу, которая вспоминает, что когда-то в детстве они были соседями. Между партнерами по танцу завязывается близкая дружба, а потом и романтические отношения. Проблема лишь в том, что Франсуаза должна вот-вот выйти замуж за другого.