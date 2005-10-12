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Я здесь не для того, чтобы меня любили
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Я здесь не для того, чтобы меня любили, 2005

2005 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Жан-Клоду пятьдесят, и с тех пор, как он развелся с женой, его личная жизнь стала унылой, однообразной и безрадостной. Каждое воскресенье он вынужден ездить в дом престарелых к своему отцу — невыносимому злобному брюзге. Работа тоже не приносит удовлетворения, по долгу службы Жан-Клод несет людям горе и несчастье, занимаясь выселением или конфискацией имущества неплатежеспособных жильцов. Обратившись к врачу с жалобами на сердце, Жан-Клод получает рекомендацию повысить физические нагрузки, и записывается в соседнюю с работой танцевальную студию. Там он встречает Франсуазу, которая вспоминает, что когда-то в детстве они были соседями. Между партнерами по танцу завязывается близкая дружба, а потом и романтические отношения. Проблема лишь в том, что Франсуаза должна вот-вот выйти замуж за другого.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 12 октября 2005
Возраст 18+
Режиссер
Стефан Бризе
Стефан Бризе
В ролях
Жорж Вильсон
Лионель Абелански
Лионель Абелански
Патрик Шене
Патрик Шене
Анн Косиньи
Анн Косиньи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я здесь не для того, чтобы меня любили 1 постер
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