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Шурик Клейменов, сын известного тренера-горнолыжника, едет с отцом на соревнования. Поначалу заносчивый и высокомерный Шурик, наблюдая за сложностью пути к спортивным победам, со временем начинает понимать, что спорт может стать для него достойной целью в жизни. Тем временем тренер Клейменов оказывется в сложной ситуации: выбранная им трасса скоростного спуска не оправдала его предположений и один из участников получает травму. И тогда на трассу выходит Шурик. Он преодолевает сложный путь и тем самым доказывает правоту отца.
|1 января 1979
|Россия