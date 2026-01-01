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Постер фильма Сын чемпиона
6.1
Киноафиша Фильмы Сын чемпиона
6.1

Сын чемпиона

, 1978
Syn chempiona
СССР / драма / 18+
Постер фильма Сын чемпиона
6.1

О фильме

Шурик Клейменов, сын известного тренера-горнолыжника, едет с отцом на соревнования. Поначалу заносчивый и высокомерный Шурик, наблюдая за сложностью пути к спортивным победам, со временем начинает понимать, что спорт может стать для него достойной целью в жизни. Тем временем тренер Клейменов оказывется в сложной ситуации: выбранная им трасса скоростного спуска не оправдала его предположений и один из участников получает травму. И тогда на трассу выходит Шурик. Он преодолевает сложный путь и тем самым доказывает правоту отца.

В ролях

Анатолий Матешко
Анатолий Матешко
Shurik Kleymenov
Станислав Коренев
Kleymenov-starshiy
Виктор Перевалов
Lenya Belokhvostikov
Роман Хомятов
Sazonov
Татьяна Ташкова
Татьяна Ташкова
Tatyana Berezhnaya
Владимир Наумцев
Velichko
Юрий Дедович
Kapustkin
Александр Мовчан
Lavrenyov
Ольга Матешко
Oleg Izmaylov
Vetrov
Александр Январев
Mozheyko
Режиссер Альберт Осипов
Сценарист Леонов, Николай Иванович
Композитор Сергей Баневич
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1978
Премьера в мире 1 января 1979
Дата выхода
1 января 1979 Россия
Производство Odessa Film Studios
Другие названия
Syn chempiona, Сын чемпиона

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb

Отзывы о фильме

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