Московские тайны. Семь сестер

Московские тайны. Семь сестер

Московские тайны. Семь сестер 18+
О фильме

В прошлом прима советского балета, а ныне пожилая одинокая женщина найдена убитой у себя дома, в высотке на Котельнической набережной. Из квартиры ничего не пропало, дверь не взломана, а на оконном стекле проступают начертанные пальцами мольбы о помощи. И пока Настя Вяземская ищет корыстный мотив для этого преступления, еще один человек становится жертвой неуловимого убийцы. А вскоре выяснится, что нечто странное происходит и в остальных московских высотках. Недаром так называемые «семь сестер» связаны между собой загадочной нитью, и Насте нужно распутать эту нить до конца.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Производство Prior
Другие названия
Moskovskie Tayny. Sem sester, Moscow Secrets. Seven Sisters, Московские тайны - 2. Семь сестёр
Режиссер
Александр Баршак
Александр Баршак
В ролях
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Иван Жвакин
Иван Жвакин
Владислав Ветров
Владислав Ветров
4.0
5.1 IMDb
Московские тайны. Семь сестер - смотреть в онлайн-кинотеатре

Московские тайны. Семь сестер

Похожие фильмы онлайн

Московские тайны. Либерея
 
Московские тайны. Бедная Лиза
 
Московские тайны. Опасный переплет
 
Онлайн кинотеатр

