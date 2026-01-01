В прошлом прима советского балета, а ныне пожилая одинокая женщина найдена убитой у себя дома, в высотке на Котельнической набережной. Из квартиры ничего не пропало, дверь не взломана, а на оконном стекле проступают начертанные пальцами мольбы о помощи. И пока Настя Вяземская ищет корыстный мотив для этого преступления, еще один человек становится жертвой неуловимого убийцы. А вскоре выяснится, что нечто странное происходит и в остальных московских высотках. Недаром так называемые «семь сестер» связаны между собой загадочной нитью, и Насте нужно распутать эту нить до конца.