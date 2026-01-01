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Фильмография
Никита Салопин
Nikita Salopin
Киноафиша
Персоны
Никита Салопин
Никита Салопин
Nikita Salopin
Дата рождения
9 марта 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Никиты Салопина
Родился 9 марта 1970 года. Астрахань, СССР (Россия).
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Фильмография Никиты Салопина
5.9
Зима
Zima
драма
2019, Россия
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3.6
Патент
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детектив, драма
2018, Россия
4.6
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Приговор идеальной пары
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детектив, драма, криминал
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Время любить
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2012, Россия
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