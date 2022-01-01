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Никита Салопин
Никита Салопин
О персоне
Фильмография
Никита Салопин
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Дата рождения
9 марта 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Биография Никиты Салопина
Родился 9 марта 1970 года. Астрахань, СССР (Россия).
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Фильмография Никиты Салопина
Зима
драма
2019, Россия
6.0
Патент
детектив, драма
2018, Россия
3.0
Московский фейерверк
комедия
2009, Россия
0.0
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