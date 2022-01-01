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Уроки французского
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Уроки французского, 1978

1978 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего Володю мать отправляет из деревни в райцентр учиться. Мальчик поселяется у женщины, потерявшей на фронте мужа и оставшейся с тремя детьми. Молоденькая учительница французского языка Лидия Михайловна пытается помочь Володе. Под предлогом дополнительных занятий она пытается накормить мальчика, но он отказывается от еды. И тогда учительница прибегает к хитрости: она предлагает ему играть в «пристенок» на деньги, и, конечно, подыгрывает Володе. Вскоре Лидию Михайловну выгонят из школы…

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 17 декабря 1978
Премьера в мире 17 декабря 1978
Возраст 0+
Режиссер
Евгений Ташков
В ролях
Михаил Егоров
Татьяна Ташкова
Галина Яцкина
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Борис Новиков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уроки французского 1 постер
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