Уроки французского, 1978

Послевоенные годы. Одиннадцатилетнего Володю мать отправляет из деревни в райцентр учиться. Мальчик поселяется у женщины, потерявшей на фронте мужа и оставшейся с тремя детьми. Молоденькая учительница французского языка Лидия Михайловна пытается помочь Володе. Под предлогом дополнительных занятий она пытается накормить мальчика, но он отказывается от еды. И тогда учительница прибегает к хитрости: она предлагает ему играть в «пристенок» на деньги, и, конечно, подыгрывает Володе. Вскоре Лидию Михайловну выгонят из школы…