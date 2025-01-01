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Киноафиша Фильмы Мальчишки

Мальчишки

Malchishki 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 25 октября 1978
Дата выхода
25 октября 1978 Россия
11 ноября 1978 США
Производство Ostankino
Другие названия
Malchishki, Мальчишки, Fiúk
Режиссер
Вадим Зобин
В ролях
Борис Битюков
Борис Битюков
Владимир Кашпур
Владимир Кашпур
Нина Ургант
Нина Ургант
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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