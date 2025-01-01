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Мальчишки
Мальчишки
Malchishki
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 13 минут
Год выпуска
1978
Премьера в мире
25 октября 1978
Дата выхода
25 октября 1978
Россия
11 ноября 1978
США
Производство
Ostankino
Другие названия
Malchishki, Мальчишки, Fiúk
Режиссер
Вадим Зобин
В ролях
Борис Битюков
Владимир Кашпур
Нина Ургант
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
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