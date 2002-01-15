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Борис Битюков
Борис Битюков
О персоне
Фильмография
Борис Битюков
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Дата рождения
25 апреля 1921
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
15 января 2002
Карьера
Актер
Место рождения
Орёл, РСФСР (Россия)
Биография Бориса Битюкова
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Фильмография Бориса Битюкова
Мальчишки
драма
1978,
7.0
Жажда
драма, военный
1959, СССР
7.0
Большая семья
драма
1954, СССР
7.0
Случай в тайге
боевик
1953, СССР
6.0
Молодая гвардия
военный, драма
1948, СССР
6.0
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