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Фильмография
Владимир Иванов
Vladimir Ivanov
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Персоны
Владимир Иванов
Владимир Иванов
Vladimir Ivanov
Дата рождения
9 июля 1924
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
24 января 1995
Место рождения
Миасс, СССР
Популярные фильмы
7.3
Минута молчания
(1971)
7.2
Командир счастливой «Щуки»
(1972)
6.5
Молодая гвардия
(1948)
Фильмография Владимир Иванов
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Год
Все
1972
1971
1948
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.2
Командир счастливой «Щуки»
Komandir schastlivoy 'Shchuki'
военный, боевик
1972, СССР
Онлайн
7.3
Минута молчания
Minuta molchaniya
драма, военный
1971, СССР
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6.5
Молодая гвардия
Molodaya gvardiya
военный, драма
1948, СССР
Смотреть трейлер
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