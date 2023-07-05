В российский прокат выйдут фильм Леоса Каракса «Парень встречает девушку» и «Дурная кровь»

Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге пройдут спецпоказы совмещенные с публичными обсуждениями творчества режиссера.

20 июля в российский прокат выйдут две знаменитые мелодрамы французского режиссера Леоса Каракса — «Парень встречает девушку» (1984) и «Дурная кровь» (1986). Обе картины объединены в так называемой «дилогию Алекса», которая посвящена одноименному персонажу в исполнении Дени Лавана, являющемуся альтер эго постановщика.

Кроме того, сегодня, 5 июля, в московском кинотеатре «Октябрь» пройдет спецпоказ «Дурной крови», после которого все желающие смогут принять участие в публичном обсуждении ленты с литературоведом Евгением Жариновым. В тот же день подобное мероприятие состоится и в петербургском «Варшавском экспрессе», где фильм обсудит со зрителями теоретик кино Владислав Пастернак.

По сюжету «Парень встречает девушку», Алекс случайно знакомится с загадочной Мирей (Мирей Перрье), от которой, как и от него самого, недавно ушла вторая половинка. Некогда героиня мечтала стать актрисой, но с определенного момента ее разум начали захватывать мысли о самоубийстве. Данная лента является режиссерским дебютом Каракса.

Действие «Дурной крови» разворачивается в мире недалекого будущего. Главные герои — пожилые мафиози Марк (Мишель Пикколи) и Ханс (Ганс Мейер), которые получают угрозу от таинственной «Американки». Та обещает убить стариков, если они не раздобудут для нее большую сумму денег. В отчаянии они обращаются за помощью к Алексу. Герои предлагают юноше выкрасть вакцину от страшного вируса, поражающего тех, кто занимается любовью без любви, чтобы продать ее заинтересованным лицам.

Дополнительную информацию о специальных сеансах картины можно узнать на сайте «Каро.Арт». Все показы будут проводиться на оригинальном французском языке с русскими субтитрами.