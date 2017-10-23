«Я заберу твои деньги»: Рецензия Киноафиши

А на что вы готовы ради восьми миллионов?

Виктор, Линн и Джефф по сложившейся традиции устраивают сплав на надувной лодке по реке. В это же время неподалеку пролетает самолет, из которого выбрасывают несколько мешков с деньгами. Молодые люди находят их и начинают спорить, как лучше поступить со свалившимся на голову богатством. Линн хочет оставить деньги себе, т.к. у нее финансовые сложности, Виктор боится последствий и предлагает вызвать полицию, а Джефф просто богатенький паренек, которому в целом все равно, что будет с деньгами, у него и своих хватает. Пути ребят расходятся, а по их следу уже двигается некто Миллер, чьи деньги они нашли. Ему все равно, кто они, куда идут и что собираются делать, он просто хочет побыстрее вернуть свою собственность и свалить из страны.

Кадр из фильма «Я заберу твои деньги»

К сожалению, в кино, особенно ужастиках, появился целый тренд. Зрителям сначала показывают концовку, где понятно, кто выжил, а потом возвращают публику в начало, чтобы объяснить, как герои дошли до жизни такой. Типичным примером подобного проекта является фильм «Не дыши» Федерико Альвареса про группу воришек, пробравшихся в дом к слепому, который оказывается вовсе не таким беззащитным, как они рассчитывали. Создатели картины «Я заберу твои деньги» пошли по самому простому и недорогому пути: они накручивают драматизм за кадром, а убийства и передвижения героев снимают по самым банальным канонам. Молодежь обязательно пьет и параллельно решает любовные дела, а преследующий их герой Джона Кьюсака, вроде бы слабый и жалкий, мечтая о сигарете, доказывает, что ради денег люди готовы на многое.

Кадр из фильма «Я заберу твои деньги»

Вдохновлялись авторы картины «Я заберу твои деньги» явно какими-то сказочными историями, поэтому злодей Миллер отыскивает беглецов в лесу по дорожке из рассыпанных ими денег. А нелепость смертей может говорить о хрупкости человеческой жизни и о том, что создатели не стали особо на этом заморачиваться. Конечно, судьбы героев связаны, все не так просто, как может показаться, а девушка с коленом, которое постоянно напоминает о себе, вполне способна справиться со всеми неприятностями. В отличие от мужчин, которые, в основном, только и горазды, что чесать языком.

Кадр из фильма «Я заберу твои деньги»

Судя по всему, финансовые дела у Джона Кьюсака совсем плохи, т.к. выглядит он не очень да и проекты давно выбирает уже не те, которые попадают в прокат, а те, что чаще всего выходят на цифровых носителях. «Я заберу твои деньги» - редкое исключение, жаль, качество проекта все равно оставляет желать лучшего. Мальчик из «Отрочества» Ричарда Линклейтера продолжает искать себе непростые проекты, которые помогут ему заявить о себе. Здесь Эллару Колтрейну достался, пожалуй, самый положительный, но при этом сложный персонаж, за которого стоит переживать и сочувствовать, что все в его жизни сложилось именно так. С остальными нам, возможно, только предстоит познакомиться, т.к. известны они пока лишь своими работами на телевидении, которые позволяют им изредка попадать и на большой экран.

Кадр из фильма «Я заберу твои деньги»

«Я заберу твои деньги» - картина интересная исключительно актерскими работами, с остальным здесь все так плохо, что даже пересказывать не хочется. Снято банально, сюжет проще некуда, на что рассчитывали создатели - неясно. Поэтому обмануться, конечно, можно, никто не запрещает, но, кроме старательно снятых сцен со сплавом по реке и парочки твистов, в этой картине попросту не к чему проникнуться. Все-таки, чтобы вывести этот проект куда-то дальше или, по крайней мере, сделать более зрительским, чем очередное кино, наживающееся на классических темах «догони и отбери» и где-то виденных ранее лицах, этого попросту мало.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 26 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Я заберу твои деньги»